Ceyda Düvenci kızı Melisa ile pozlarını paylaştı

2014 yılında Kaz Dağları'nda Bülent Şakrak ile nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelmiş, her iki tarafta sessiz kalmayı tercih etmişti.

Bir süre evlilik terapisi gören çift, sorunları aşamamıştı. Dostça ayrılmaya karar veren ikili, evliliklerini 10 Temmuz'da resmen bitirdi.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci boşanmanın ardından sosyal medyada kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaştı.

Düvenci, Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Melisa ile pozlarını "Aşk içerir" notuyla yayınladı.

Düvenci, fotoğraflarla beraber 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' şarkısını da ekledi.

Düvenci’nin Serebral Palsi (SP) hastalığı olan kızıyla pozlarına beğeni yağdı.