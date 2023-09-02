At gözü otu nefes darlığına iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan nefes darlığına iyi gelen at gözü otunun faydaları dikkat çekti.

At gözü otu nefes darlığına iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Nefes darlığına iyi gelen at gözü otunun faydaları dikkat çekti.

NEFES DARLIĞI NEDİR?

Nefes açlığı olarak da bilinen nefes darlığı, kişinin günlük aktivitelerini yapmasına engel olan ve yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Pek çok farklı sebepten dolayı oluşabilen bu durum, kişinin soluk alıp verişini hissetmesi ve bu eylemi yaparken güçlük hissetmesi ile karakterizedir.

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NEFES DARLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Nefes alıp vermede güçlük

-Hırıltılı solunum

-Yeteri kadar nefes alamama hissi

-Yorgunluk ve sürekli hâlsiz hissetme

-Havasız kalma ya da boğulma hissi

-Göğüs ağrısı

-Kanlı balgam

-Kronik ve aniden başlayan öksürük

-Normalde rahatlıkla yapılan aktivitelerde zorluk çekme

-Nefes alamadığını hissederek gece uykudan uyanma

-Dinlenme sırasında soluk alıp vermede zorluk

-Bilinç bozukluğu

-Kalp çarpıntısı

-Kilo kaybı

-Baş ağrısı ve baş dönmesi

-Ayak bileklerinde ve bacaklarda görülen şişlikler

AT GÖZÜ OTU NASIL KULLANILIR?

At gözü Otu tüm bitkilerde olduğu gibi genellikle kaynatılarak tüketiliyor. Fakat tamamen bu şekilde tüketildiği söylenemez. Haricen de kullanılabiliyor.

Kaynatılarak içilmek istenirse, kaynamış suya bir tutam at gözü otu eklenmesi, 5-10 dakika demlenmesi için beklenmesi yeterli olur.

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