At gözü otu egzamaya böyle iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan egzamaya iyi gelen at gözü otu dikkat çekti.

At gözü otu egzamaya böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

AT GÖZÜ OTU EGZAMAYA BÖYLE İYİ GELİYOR

At gözü otu, ciltte meydana gelen rahatsızlıklar için tercih edilebilir. Deri döküntüsü, egzama ve çeşitli diğer rahatsızlıklarda uzmanlar tarafından tavsiye edilebiliyor.

EGZAMA NEDİR?

Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu ile karakterizedir. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir. Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür. Hastalık genellikle çocukluğun erken dönemlerinde ortaya çıkmakla birlikte her yaşta görülebilir. Genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde gözlenir. Hastalık; çeşidine bağlı olmakla birlikte stres, alerji, tahriş veya dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir. Alerji kaynaklı egzama hastalığı, bireylerde alerjik rinit, astım gibi farklı immünolojik hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.

EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ciltte kuruluk

-Kaşıntı

-Kabarcık oluşumu

-Deride pullanma, kabuklanma ve döküntü

-Kızarıklık

-İltihap

-Saç derisinde kepeklenme

-Deride çatlama

AT GÖZÜ OTU NASIL KULLANILIR?

At gözü Otu tüm bitkilerde olduğu gibi genellikle kaynatılarak tüketiliyor. Fakat tamamen bu şekilde tüketildiği söylenemez. Haricen de kullanılabiliyor.

Kaynatılarak içilmek istenirse, kaynamış suya bir tutam at gözü otu eklenmesi, 5-10 dakika demlenmesi için beklenmesi yeterli olur.

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