At gözü otu neye geliyor?

Nefes darlığına iyi gelen at gözü otunun faydaları dikkat çekti. At gözü otuyla ilgili detaylar haberimizde...

At gözü otu neye geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Nefes darlığına iyi gelen at gözü otunun faydaları dikkat çekti.

At gözü otuyla ilgili detaylar...

AT GÖZ OTU NEDİR?

Bileşikgillerden; nemli yerlerde yetişen, 1 metre kadar sapı olan, bir çeşit ottur. Yaprakları büyük, yumuşak ve yuvarlaktır. Çiçekleri sarı renkte olup, acı ve kokuludur. Kökü kalındır. Meyveleri küçük fıstık kozalağına benzer.

AT GÖZÜ OTUNUN FAYDALARI

- Mideyi kuvvetlendirir.

-Balgam söker.

-Mikropları öldürür.

-Vücutta biriken tuzu atar.

-Üremi, nefrit, sistit, idrar yolları hastalıklarında faydalıdır.

-Nefes darlığını giderir.

-Karaciğer hastalıklarını tedavi eder.

-Kaşıntıları keser. Fazla kullanıldığı zaman mide bulantısı yapar.

- At gözü otu, ciltte meydana gelen rahatsızlıklar için tercih edilebilir. Deri döküntüsü, egzama ve çeşitli diğer rahatsızlıklarda uzmanlar tarafından tavsiye edilebiliyor.

-Mevsimsel olarak meydana gelen grip ve soğuk algınlığı tedavilerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. İltihabı kurutma özelliği bulunuyor.

-Kansızlık sorunu olan kişilerde bu sorunu giderici fayda sağlayabilir. Kan kaybı yaşayan kişilerin kullanması tavsiye edilir.

-Yüksek tansiyon şikayet olan kişilerde at gözü otu kullanılabilir. Kandaki yağ oranını azalttığından tansiyonu dengelediği gibi kötü kolesterolü dengede tutmaya yardımcı olur.

- At gözü otu, kalbi koruyacak ve kuvvet verecek maddelere sahiptir. Yapılan çalışmalarda kalbe yararlı olduğu ortaya çıkmıştır.

AT GÖZÜ OTU NASIL KULLANILIR?

At gözü Otu tüm bitkilerde olduğu gibi genellikle kaynatılarak tüketiliyor. Fakat tamamen bu şekilde tüketildiği söylenemez. Haricen de kullanılabiliyor.

Kaynatılarak içilmek istenirse, kaynamış suya bir tutam at gözü otu eklenmesi, 5-10 dakika demlenmesi için beklenmesi yeterli olur.

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