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Kasımpaşa üç puanı üç golle aldı

Kasımpaşa, Süper Lig'de evinde Antalyaspor'u ağırladı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 22:04
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Kasımpaşa evinde kazandı

Kasımpaşa üç puanı üç golle aldı
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazandı. Kasımpaşa'nın gollerini 22. dakikada M. Chouiar, 39. dakikada F. Koita ve 60. dakikada M. Malsa atarken, Antalyaspor'un tek golünü 45. dakikada penaltıdan Fernando kaydetti.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 25 puana yükseltip 13. sıraya yerleşti. Antalyaspor da 25 puanla 12. sırada bulunuyor.

Maçtan dakikalar;

16. dakikada mücadelenin ilk tehlikeli atağı Fraport TAV Antalyaspor'dan geldi. Orta sahada topla buluşan Larsson'un savunmanın arkasına gönderdiği aşırtma pasta Bertuğ Yıldırım, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak kaleci Erdem gole izin vermedi.

22. dakikada Kasımpaşa karşılaşmada öne geçti. Koita'nın pasında sol kanatta topla buluşan Eysseric'in ceza sahasına gönderdiği ortada kaleci Helton'un yumrukladığı meşin yuvarlak, ceza sahası dışındaki Mounir'in önünde kaldı. Fransız oyuncunun gelişine vuruşunda zeminden seken top, kaleci ve savunmayı şaşırtarak filelere gitti: 1-0.

26. dakikada kaleci Erdem'in uzun degajında Ömer Toprak ve Veysel Sarı anlaşamadı ve meşin yuvarlak Koita'nın önünde kaldı. Bu futbolcu ceza sahasına girip yerden bir vuruş yaptı ancak yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

39. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ömer Toprak, Fall'ın baskısı sonrasında meşin yuvarlağı kaptırdı. Fall'ın pasında ceza sahası yayına hareketlenen Koita bekletmeden sert vurdu ve ağları havalandırdı: 2-0.

44. dakikada Fraport TAV Antalyaspor penaltı kazandı. Bünyamin ceza sahası içi sağ çizgisinde topla buluştu. Bu futbolcu ortasını yaparken, Mounir'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Cihan Aydın pozisyonu yeniden izleyerek penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada penaltı atışını kullanan Fernando, topu ağlara gönderdi: 2-1.

60. dakikada Antalyaspor'un kazandığı kale vuruşunda Leite'nin pasına Ömer Toprak geç hareketlendi. Baskısını yapan Fall, topu kaptı ve ortayı yaptı. Koita'nın alamadığı top yeniden Fall'a geldi. Fall'ın ortası bu sefer Malsa ile buluştu ve Malsa kafayı vurup topu ağlara gönderdi: 3-1

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