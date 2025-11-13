Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Uzak Şehir’, aldığı reytingler kadar oyuncularının performanslarıyla da çok konuşulmaya devam ediyor.

İki sezondur ekranlara damga vuran dizinin Kaya’sı Atakan Özkaya, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Ekim ayında sosyal medyada en çok konuşulan oyuncu oldu. Oyuncuyla ilgili 1 milyon 300 binden fazla paylaşım yapıldı. Daha önce listeye girse de liderlik koltuğuna hiç oturamayan Atakan Özkaya, bu kez şeytanın bacağını kırdı ve ilk kez listenin zirvesinde yer aldı.

Atakan Özkaya’yı listede sırasıyla Ferit Kaya, İlhan Şen, Akın Akınözü, Kerem Bürsin, Tolga Sarıtaş, Mert Yazıcıoğlu, Çağatay Ulusoy, Halit Özgür Sarı ve Barış Arduç takip etti.

Seren Fosforoğlu ekranlara dönüyor

Televizyon ekranlarının aranılan isimlerinden oyuncu ve sunucu Seren Fosforoğlu, uzun bir aradan sonra izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başarılı isim Seren Fosforoğlu, 360 TV’de yepyeni bir programa başlıyor. Harika konukların olacağı, keyifli sohbetlerin yapılacağı, nefis tariflerin verileceği programın her bölümü dopdolu geçeceğe benziyor. Seren Fosforoğlu’nu konuklarıyla mutfakta buluşturacak olan ve tanıtımı görücüye çıkan program, alternatif arayanların ilgiyle izleyebileceği bir yapımın sinyallerini verdi.

Seren Fosforoğlu’nun sunuculuğunu yapacağı ‘Seren’le Mutfakta Buluşalım’, yakında 360 TV’de ekranlara gelecek.

‘Deli’ gibi bir aşk hikâyesi şarkısı

Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi olan Ayşe Dinçer, yeni şarkısı ‘Deli’yi Ares Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri, müzik ve düzenlemesi Salih Yurttaş’a ait olan şarkı, hem duygusal hem coşkulu yapısıyla aşkın çılgın, samimi ve gerçek halini anlatıyor. Eser, Ayşe Dinçer’in güçlü sesi ve yürekten yorumuyla dinleyicinin kalbine dokunuyor.

Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada da yoğun ilgi gören şarkı, müzik listelerini zorlayacağa benziyor.