Atalarımızdan miras kaldı. Nezleyi bitiriyor öksürüğü kesiyor. Bahçede kilosu 300 aktarda 800 TL. Geçen sene 600 bu sene 800 TL

Kış ve sonbahar aylarının vazgeçilmezi atalarımızdan miras kalan ve nezleyi bitiren öksürüğü kesen ıhlamurun tüketicinin cebini yakmasıyla biliniyor.

KAYNAK: İHA
Atalarımızdan miras kaldı. Nezleyi bitiriyor öksürüğü kesiyor. Bahçede kilosu 300 aktarda 800 TL. Geçen sene 600 bu sene 800 TL

Ihlamur, özellikle pandemi dönemi sonrası vatandaşlar tarafından daha da tercih edilmeye başlarken, vatandaşlar özellikle son dönemlerde artan salgın hastalıkları için hastaneden önce aktarlara gidiyor.

Yıllar boyunca özen içerisinde toplanıp özenle seçilerek bir bezin üzerine serildikten sonra doğrudan güneş görmeyen yerlerde kurutulmasının ardından paketlenen ıhlamurun aktarlardaki satışı devam ediyor.

Geçen sene ıhlamur çiçeğinin kilogram fiyatı 600 TL iken bu yıl 800 TL'ye kadar yükseldi.

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“IHLAMUR ATALARIMIZDAN KALMA BİR SOĞUK ALGINLIĞI İLACIDIR”

Ihlamur satışlarında bir patlama yaşandığını belirten Metin Karaca şunları söyledi:

“Ihlamur hemen hemen Türkiye’nin can simidi oldu. Vatandaşlar kendi başlarına eczanelere gidip ilaç almamaya başlayınca ıhlamur satışlarında patlama oldu. Ihlamurun antibiyotik özelliği vardır. Yani içerideki bakterileri öldürücü bir özelliği vardır. Ihlamuru zaten Türkiye’de anlatmaya gerek yok. Ihlamur atalarımızdan kalma bir soğuk algınlığı ilacıdır. Ben müşterilerime sorduğumda eczanede kalabalığa girmek istemediklerini söylüyor. Milletimiz artık bilinçlendi. Bizim ıhlamur satışlarında da patlama oldu. İlaç içersen 10 günde içmezsen bir haftada iyileşirsin diye bir laftır. Her hastalıkta aynıdır. Ihlamurun sinir sistemlerini düzelten bir yanı olduğu için insanlar dinlenişe geçiyor. Bu durumda da soğuk algınlığına iyi geldiğini düşünüyorum. Toptan olarak döndüğü zaman 500 TL’den aşağıya satılmaz. Biz ıhlamuru çuvallarla alıyoruz. Bir aktarın bunu 700-800 TL’ye satması normaldir. Çiçekli olanları var onlar bin liraya kadar satılabilir”

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