Nezle ve gribe iyi geliyor. Hastalıklara savaş açıyor. İşte faydaları saymakla bitmeyen ot

Nezle ve gribe iyi gelen ve hastalıklarla mücadele eden tere otu zindelik ve canlılık vermesiyle dikkatlerden kaçmadı.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Nezle ve gribe iyi geliyor. Hastalıklara savaş açıyor. İşte faydaları saymakla bitmeyen ot

Kışın gelmesiyle birlikte hastalıklar da baş gösterdi. İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Tere otu çayı nezle, grip gibi soğuk algınlıklarına yakalanma riskini azaltır ve hastalık durumunda bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı mücadelesini destekler.

Tere otu; Boğaz ağrısına faydalıdır ve balgam sökmeye yardımcıdır.

TERE OTU NASIL TÜKETİLİR?

Tere otu, birçok yemekte ve içeceklerde kullanılan bir bitkidir. Ancak bazı insanlar tek başına tüketildiğinde acı bir tat verdiği için sevmezler. Bu yüzden tere otunu limon suyu ile birlikte kullanmak, hem tadını yumuşatmak hem de vitamin almak için iyi bir yöntemdir.

Tere otu, havuç, roka, kırmızı lahana ve marul gibi salatalara çok yakışır. Limon suyu ile karıştırarak harika salatalar yapabilirsiniz.

Tere otu, Akdeniz mutfağında da sıkça kullanılır.

Özellikle İtalyanlar, makarna soslarında tere otunu tercih ederler. Sarımsak, zeytinyağı ve soğan ile birlikte pişirerek makarnanıza lezzet katabilirsiniz.

Tere otu, çorbalara da eklenebilir. Farklı bir aroma veren tere otu, çorbanızı daha zengin ve lezzetli yapabilir.

Tere otu, meyve sularına da konabilir. Meyve sularına tere otu ekleyerek meyve kokteyli gibi bir içecek elde edebilirsiniz. Tere otu, pişirildiğinde sülfürlü bileşikler salgılar ve acı bir tat oluşur. Bu yüzden tere otu yemeği yapmak çok yaygın değildir.

İlgili Haberler
Kabızlık mide iltihaplanması ülsere birebir. İşte mucize çemen otunun faydaları
Kabızlığı bıçak gibi kesiyor. Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Kabızlığa karşı iyi geliyor. İltihap kurutucu. Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
3. Lig'de 3 maçta aynı aynda şike iddiası. Hepsi 36. dakikada oldu Spor
3. Lig'de 3 maçta aynı aynda şike iddiası. Hepsi 36. dakikada oldu
Sigaranın zararlı etkilerini azaltıyor. Kanseri engelliyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Sigaranın zararlı etkilerini azaltıyor. Kanseri engelliyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı
NASA Türk gencin fotoğraflarını paylaştı. Lise öğrencisi çıplak gözle görülmeyenleri çekti Bilim
NASA Türk gencin fotoğraflarını paylaştı. Lise öğrencisi çıplak gözle görülmeyenleri çekti
Soylu’nun eniştesinin dosyası alelacele kapatıldı. Savcılık “Delil yok” dedi Gündem
Soylu’nun eniştesinin dosyası alelacele kapatıldı. Savcılık “Delil yok” dedi
Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ediyor Ekonomi
Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ediyor
Alkollü sürücü kaza yaptı. Aracını bırakıp kaçtı Gündem
Alkollü sürücü kaza yaptı. Aracını bırakıp kaçtı