-Atalay girmeden, Meclis’e girmeyin…

Tutuklu milletvekili Avukat Can Atalay konusunu yazmak için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile başlamak farz oldu.

14 Mayıs 2023 pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi İle 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak resmî YSK seçim takvimine bakalım.

18 Mart 2023:

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,

6 Nisan 2023:

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılıklarından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması.

9 Nisan 2023:

Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü.

15 Nisan 2023:

Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerinin tamamlanması ve bu listelerin ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmî Gazete’de yayınlanması/yayımlanması.

Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına ve Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi.

16 Nisan 2023:

Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 15.00)

Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların incelenmesinin ve karara bağlanmasının son günü. (Saat 23.59)

18 Nisan 2023:

Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü.

19 Nisan 2023:

Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adayların radyo, televizyon, Resmî Gazete ve illerde ilânı.

14 Mayıs 2023:

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi.

25 Mayıs 2023:

Avukatı Bülent Akbay 28. Dönem TBMM milletvekili seçilen Av. Can Atalay'ın mazbatasını Hatay İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldı.

Değerli okurlarım,

Av. Can Atalay’ın milletvekili seçilmesi için;

-Adalet Bakanlığı Adli Sicil Belgesinde engel bildirmiş mi? Hayır.

-AKP, MHP, HÜDA PAR, BBP, Yeniden Refah itiraz etmiş mi? Hayır.

-Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş mi? Hayır.

-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş mi? Hayır.

-Herhangi bir itiraz var mı? Hayır.

Anayasa Mahkemesi’nin hükmü (AYM) çok açık ve net;

-“Milletvekillerinin gereksiz müdahale kaygı ve baskısı taşımalarına neden olacak olan bu uygulama, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarına ağır bir müdahale biçimidir.”

Şimdi Cumhurbaşkanı’na, Adalet Bakanı’na, Yargıtay Başkanı’na, HSK’ye soruyorum:

-Hani YSK kararları kesindi ve yargıya taşınmazdı!..

-YSK, Can Atalay, “Milletvekili seçildi” diye mazbatasını verdi.

-YSK kararını ve Anayasa Mahkemesi kararını neden uygulamıyor?

-İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi AYM ve YSK’nın üzerinde mi?

Av. Can Atalay hükümlü olmadığına göre;

-Hukuki değil siyasi tutuklu milletvekilidir…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Can Atalay’ı 12 Temmuz’da ziyaret ettikten sonra dedi ki;

-“Ya Allah aşkına bu nasıl bir uygulamadır? Bu nasıl bir yargıdır? Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır?

Bu ülkeye demokrasiyi getiren parti biziz. Eğer demokrasiyi getirdiysek demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla yaşatmak zorundayız.

-Bunun için mücadele edecek bir numaralı aktörün de TBMM Başkanı olması gerekiyor.”

Elbette bu ziyaret ve Meclis Başkanı’na tepki değerli Kılıçdaroğlu.

Ama yetmez.

Bu tür pasif muhalefeti bırakın çünkü ne Meclis Başkanı’nın ne de milletin umurunda değil.

“16-26’lı masa da kurarız…Bu ülkeye demokrasiyi getiren partiyiz…” diyen Kılıçdaroğlu haydi tüm muhalefet partilerini bir masada toplayın.

-Pasif değil, aktif siyaset yapın.

-Atalay girmeden, Meclis’e girmeyin…