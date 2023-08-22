Atama bekleyen öğretmen canına kıydı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Aziz Alptekin, evinde kendini iple astı. Ablasının bulduğu genç öğretmen, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Alptekin'in atama beklediği öğrenildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Hacıosman Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edebiyat öğretmeni Aziz Alptekin, evinin odasında kendini iple tavana astı. Eve gelen ablası, kardeşini ipte asılı halde buldu. Hemen ipi keserek kardeşini yere indiren abla, 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alptekin’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Ancak genç öğretmen, yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ATAMA BEKLİYORDU

Edebiyat öğretmeni olan Alptekin'in uzun süredir atama beklediği öğrenildi. Alptekin'in esin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç öğretmenin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.