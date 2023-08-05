-Ata’mızın takımı Fenerbahçe’mize, 19 Mayıs’ta şampiyonluk çok yakışır.

Fenerbahçe bir sezonda en çok transfer geliri elde ederek Türk futbol tarihine geçti

Tebrikler Ali Koç.

Fenerbahçe’mize bu yıl çok para kazandırdın.

Peki futbol takımımıza ligde kaç kez şampiyonluk yaşattın?

Sıfır…

Peki hem Pazar kazanıp hem şampiyonluklar kazanmak mümkün değil mi Ali Koç?

Bu sezon 12 futbolcusu ile yollarını ayıran Fenerbahçe’miz Arda, Szalai, Bruma, Rossi ve Berisha’dan 47 milyon 950 bin Euro kazandı.

Önceki rekor, 2017 yılında 36.71 milyon Euro kazanan ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Galatasaray’a aitti.

Fenerbahçe’de 2018'de göreve gelen Ali Koç, ilk sezonda takımı büyük bir heyecan ve umutla Hollandalı Phillip Cocu’ya teslim etti.

Cocu 4 ay sonra kovuldu.

Sezon içinde Ersun Yanal’la sözleşme imzalayan sarı-kanaryalar, tecrübeli hocayla da 14 aylık maratonun ardından yollarını ayırdı.

Bu kez yerli hocaya dönen Koç, Fenerbahçe’mizin futbolcularından Erol Bulut’u 2020-21 sezonunda göreve getirdi.

O da şampiyonluk yaşatamayınca yollar ayrıldı.

2021-22 sezonuna Portekizli Vitor Pereira ile giriş yapan Fenerbahçe her iki hocayla da sezonu tamamlayamadı.

Fenerbahçe’de Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut, Pereira ve Jesus’un haricinde Erwin Koeman, Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu, İsmail Kartal ve Zeki Murat Göle de geçici olarak teknik adamlık koltuğuna oturdu.

Geçen sezon Jorge Jesus Türkiye Kupasını kazandırdı ve ligde başarısız olduğu için ona da veda ettik.

Sezona İsmail Kartal ile başlayacak bu sezon Fenerbahçe’m.

Ali Koç'u 2-3 Haziran 2018'de yapılan kongremizde başkan seçtik.

Elbette kulübümüzün para da kazanmasını isteriz ama hem para hem lig şampiyonluğu kazanmasını daha çok isteriz.

Kasasında milyonlarca Euro olan ancak yıllarca ligde şampiyon olamayan Fenerbahçe istemeyiz.

1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe’mizin başkanlığını yapan Aziz Yıldırım döneminde 6 kez lig şampiyonluğu 10 kez lig ikinciliği yaşadık.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ve UEFA Avrupa Ligi yarı finaline Yıldırım başkanlığında ulaştık.

Değerli başkanımız Aziz Yıldırım’a bu vesile ile bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

3 Mayıs 1907’de Fenerbahçe kuruldu, 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun’da kurtuluş ve kuruluşumuz için ilk adımı attı.

Haydi Ali Koç, bu sezon para da kazanan lig şampiyonu da olan bir takım olsun Fenerbahçe’miz…

Ve Ali Koç’a 19 Mayıs 2024’te bitecek lig şampiyonluğu için diyorum ki;

-Ata’mızın takımı Fenerbahçe’mize, 19 Mayıs’ta şampiyonluk çok yakışır.

Süper Lig'de 19, Millî Kümede 6, Türkiye Futbol Şampiyonası'nda ise 4 kez birinci olarak Türk futbol tarihinde 28 kez şampiyonluk yaşayan takımdır.

11 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak yeni sezon için tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.