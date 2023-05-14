Ataşehir’de kolluk kuvvetleri sandık başkanlarına telkinde bulunuyor iddiası: CHP tutanak tuttu

İstanbul Ataşehir’de bazı okullarda kolluk kuvvetlerinin sandık başkanlarına telkinde bulunduğu iddia edildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı, iddialar üzerine tutanak tutulduğunu açıkladı.

Ataşehir’de kolluk kuvvetleri sandık başkanlarına telkinde bulunuyor iddiası: CHP tutanak tuttu

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bazı okullarda kolluk kuvvetlerinin sandık kurulu başkanlarının isim ve telefon bilgilerini toplayıp çeşitli telkinlerde bulunduğuna yönelik iddialar sonrasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun talimatı doğrultusunda tutanak tutuldu. Ataşehir ilçe seçim kurullarına itirazda bulunulması sonrasında, sandık çevresine sandık kurulu başkanının çağrısı üzerine gelebilecek kolluk güçlerinin “başkanın taleplerine veya kurulun kararına uymak zorunda olup, çağrı ve ihbar sebebi ortadan kalkınca sandık çevresinden ayrılır” kararı verildiği öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, seçimlerde oy kullanma işlemleri sürerken sabah saatlerinde, Ataşehir’de bazı okullarda kolluk kuvvetlerinin sandık kurulu başkanlarının isim ve telefon bilgilerini topladığına çeşitli telkinlerde bulunduğuna yönelik ihbarlar üzerine talimatı doğrultusunda tutanak tutulduğu ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ataşehir İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunulmuştur. Yapılan itirazlar sonrası verilen kararda 298 sayılı seçimlerin Temel Hükümleri Kanunu’nun 82. maddesine göre karar verilmiş ve sandık çevresine sandık kurulu başkanının çağrısı üzerine gelebilecek kolluk güçlerinin ‘başkanın taleplerine veya kurulun kararına uymak zorunda olup çağrı ve ihbar sebebi ortadan kalkınca sandık çevresinden ayrılır’ kararı verilmiştir” denildi.

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