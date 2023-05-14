Bin kişi bilgisi dışında sandık kurulu üyesi yapıldığı için oy kullanamadı. Gaziantep’te skandal

ANKA’da yer alan bilgilere göre, HDP'den bugün yapılan açıklamada, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde Kazım Karabekir İlkokulu’nda çoğu Yeşil Sol Parti’nin seçmeni olan yaklaşık bin kişinin bilgileri dışında “Vatan Partisi adına Sandık Kurulu Üyesi” olarak bildirildiğini, bu seçmenlerin sandıklarda oy kullanamadıklarını duyurdu.

Açıklama şöyle:

“Gaziantep'te çoğu Yeşil Sol Parti’nin seçmeni olan yaklaşık bin kişi bilgileri dışında Vatan Partisi adına Sandık Kurulu üyesi olarak bildirilmiştir. Özellikle yaş almış ve okuma-yazma bilmeyen kişilerden oluşan seçmenler bu nedenle kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanamamıştır. Kayıtlı oldukları sandıklara gittiklerinde durumdan haberdar olan seçmenler ellerinde 142 belgesi de olmadığı için görevli oldukları sandıklarda da oy kullanamamıştır. Duruma ilişkin tutanak tutulmuştur. İlçe Seçim Kurulu ‘Düzenleyeceğimiz belgeyi alırlarsa oy kullanabilirler’ cevabını vermiştir. Muhalif seçmenin oy kullanmasını engellemeye yönelik bu hamleye karşı HDP ve Yeşil Sol Parti Seçim Takip ve Koordinasyon Merkezi gerekli girişimlerini sürdürmektedir.”

“SADECE BİR OKULDA 657 SEÇMEN SANDIK KURULU ÜYESİ YAPILMIŞ”

Olayın geçtiği okulda bir vatandaş tarafından da tutanak tutuldu. Aynı okulda bulunan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatlarından Yusuf Kartalav ise konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na şu açıklamayı yaptı:

“Gaziantep bölgesinde Kürt seçmen ve YSP seçmenin yoğunlukta olduğu bölgelerde yurttaşlar sabah saatlerinde oy kullanmaya geldiğinde listeye bakıldığında haberi ve bilgisi dahi olmadan başka partilerden özellikle Gaziantep nezdinde Vatan Partisi’nden sandık kurulu üyesi yapıldığı görülüyor. Oy kullanamıyorlar. Vatandaşlardan herhangi birisinin haberi olmadan sandık kurulu üyesi yapılmışlar. Sadece bir okulda 657 seçmen sandık kurulu üyesi yapılmış. Bunların arasında engelliler, yaşlılar, okuma yazma bilmeyen çok fazla yurttaş var.

"TÜM TALEPLER REDDEDİLDİ"

Dört okuldan gelen bilgiler bu yönde sadece bir okulda 657 seçmen bir diğer okulda bine yakın seçmen oy kullanamıyor. Yeşil Sol Parti, yurttaşları adliyeye götürüp 142 evrakı aldıktan sonra oy kullandırmaya çalışmakta. Ancak ne yazık ki 10 seçmenden sadece biri kabul edilmektedir. İl Seçim Kurulu ile görüşüldü tüm talepler reddedildi. Elimizde kesin bir veri bulunmamakla beraber 5 bin seçmen olduğunu tahmin etmekteyiz.”