Seçim kuyruğunda bekleyenler için İstanbul Barosu'ndan saat 17.00 açıklaması

İstanbul Barosu, oy kullanma işlemlerinin saat 17:00'da bitmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Seçim kuyruğunda bekleyenler için İstanbul Barosu'ndan saat 17.00 açıklaması

Editör: Ayşe Memiş

Ülke genelinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için 973 ilçe 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Oy kullanma işlemleri saat 17:00’da biterken, yoğun katılım ve sıraların uzaması üzerine İstanbul Barosu’ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Sandık Kurulu Başkanı saat 17. 00 itibarı ile oy kullanmak için kuyrukta bekleyen seçmenlerin kimliklerini toplar ve bu seçmenlere oylarını kullandırır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Sandık Kurulu Başkanı tarafından saat 17.00 itibarı ile kimliklerin toplanmasından sonra gelen seçmen oyunu kullanamaz” ifadeleri kullanıldı.

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