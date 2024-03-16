Atatürk büstünü çaldılar. Bu da oldu

Kaynak: Kocaeli Fikir
Atatürk büstünü çaldılar. Bu da oldu
Çorum’da kapalı eski bir yatılı okuldaki Atatürk büstünün de çalındığı ortaya çıktı.

Çorum’da 11 yıl önce kapatılan Yatılı Bölge Okulu atıl durumda. Okula giden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yerleşkenin içler acısı halini gözler önüne serdi. Okuldaki Atatürk büstünün de çalındığı anlaşıldı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız Çorum’da 11 yıl önce kapatılan Yatılı Bölge Okulu çürümeye terk edildiğini belirtti.

1995 yılında açılan ve 2013 yılında kapatılan Narlı köyündeki Yatılı Bölge Okulunun içler acısı hali ortaya çıktı.

Tahtasız, okuldaki Atatürk büstünün de çalındığını duyurdu.

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"MİLLİ SERVET HEBA OLUYOR"

Tahtasız, “Kapatılan Yatılı Bölge Okulları’nın hepsi talan edilmiş, Atatürk büstüne kadar çalınmış ve kaderine terk edilmiş durumda. Okuldaki kalorifer petekleri ve demir aksamlar da çalınmış. Milletimizin verdiği vergilerden yapılan bu okullar kaderine terk edilmiş. Milli servet heba oluyor’’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan iktidar yetkililerinin okulun tadilat yapılarak Açık Cezaevi haline dönüştürüleceğini açıkladıklarını söyleyen Tahtasız, eğitim kurumunun cezaevine dönüştürülmesi düşüncesi tepki çekince bundan da vazgeçildiğini söyledi.

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