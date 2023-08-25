Atatürk dizisinin ilk fragmanına o sahne damga vurdu! "İnsan bir role bu kadar mı yakışır"

Başrolünü Çukur dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli’nin üstlendiği Atatürk dizisi ikisi sinemada, biri TV'de 3 film şeklinde izleyici karşısına çıkacak.

Aras Bulut İynemli'nin oynadığı Atatürk dizisinin ilk fragmanında yer alan sahneler adeta tüyler ürpertti.

Fragmanda Atatürk'ün çocukluk görüntülerine de yer verildi. Babasının "Büyük adam olacaksın. Kimseye kendini ezdirmeyeceksin. Söz ver" sözleriyle başlayan fragmanda etkileyici sahneler yer aldı.

"BEN SİZE ÖLMEYİ EMREDİYORUM"

Dizinin ilk fragmanına "Ben size soğuk vaat ediyorum. Ben size açlık vaat ediyorum. Ben size perişanlık vaat ediyorum. Ben yarbay Mustafa Kemal! Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" sahnesi damga vurdu.

ESRA BİLGİÇ DE YER ALDI

Atatürk'ün sevgilisine hayat veren Esra Bilgiç "Gözlerini özledim. Gidebiliriz, savaşın olmadığı bir yer buluruz" deyince Aras Bulut İynemli "Vatan terk edip gidebileceğim bir kara parçası değil ki sevgilim" yanıtını veriyor.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada gündem olan fragman ile ilgili "İnsan bir role bu kadar mı yakışır", "Tüylerim diken diken oldu", "Çok iyi görünüyor", "Aras çok iyi oynamış" yorumları yapıldı.

Bazı kullanıcılar ise "Aras Disney’e tepki koymadığı için çoktan bitti gözümde", "İzlemeyin" şeklinde yorumlar yaptı.

29 EKİM’DE YAYINLANACAK

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin parçası olarak 29 Ekim 2023 tarihinde, çekimi yapılan 6 bölümün ilk 3 bölümünden seçilecek sahnelerin yer aldığı film, televizyonda yayınlanacak.