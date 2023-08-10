Emekli diplomatlardan Disney'e çağrı: "Atatürk" dizisini planlanan tarihte yayınlayın

Emekli 218 Türk diplomat, yayımladıkları bildiride Disney Plus'ın "Atatürk" dizisinin uluslararası yayınını iptal etme kararından dolayı şaşkın olduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek dizinin planlanan tarihte yayınlanmasını talep ettikleri bildiriyi yayımladı.

Bildiride, daha önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100. yıl dönümü, 29 Ekim 2023'te yayınlanacağı duyurulan dizinin iptal nedeni olarak özellikle Amerika Ermeni Ulusal Komitesinin (ANCA) lobi faaliyetlerinin gösterildiği belirtildi.

"DİSNEY'İN ADINI TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLİŞKİLENDİRMEKTEN KAÇINACAĞINI DÜŞÜNÜRDÜK"

Disney'in ANCA'nın Türklere karşı sistematik olarak karalama kampanyaları yürüttüğünden, 1970'li ve 1980'li yıllarda dünyada Türk diplomatlara suikast girişiminden sorumlu terör örgütü ASALA'ya desteğiyle bilindiğinden muhtemelen haberdar olduğu kaydedilen bildiride, "Disney'in dolaylı da olsa adını bir terör örgütü ile ilişkilendirmekten kaçınmak için son derece hassas olacağını düşünürdük." ifadesini yer verildi.

"ATATÜRK KALICI BARIŞIN ÖNEMLİ DESTEKÇİSİDİR"

Emekli diplomatların, Disney Plus'ın dizinin uluslararası yayınını iptal etmesi nedeniyle şaşkın olduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını aktardıkları bildiride, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili uluslararası alanda kabul gören anlayış kapsamında Disney'e, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 1981'de Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılı hakkında bir karar kabul ettiği hatırlatıldı.

Birleşmiş Milletler kararının da Atatürk'ün dünyada kalıcı bir barışın önemli bir destekçi olduğunun onaylandığı belirtilen bildiride, Atatürk'ün renk, din ve ırk ayrımı olmaksızın insanlar arasında uyum ve işbirliği gelişimi için gayret ettiği ifade edildi.

Bu bağlamda bildiride, Disney Plus'tan "Atatürk" dizisini daha önce planlandığı şekilde yayınlaması talep edildi.

TELEVİZYON VE SİNEMADA YAYIMLANACAĞI DUYURULMUŞTU

The Walt Disney Company'den 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada, "Atatürk" dizisinin platformda yayınlanmayacağı, bunun yerine FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyircilerle buluşacağı duyurulmuştu.

"ATATÜRK'ÜN HAYATINI ANLATAN BİR DİZİYE İZİN VERİLMEMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Bildiriye imza atan diplomatlar arasında Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç da yer alıyor.

Özel Temsilci Kılıç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Disney Plus'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan "Atatürk" dizisini yayımlamama kararını ANCA'nın baskısı sonucu aldığına işaret etti.

"TERÖRE SAHİP ÇIKAN BİR KOMİTENİN ALMIŞ OLDUĞU KARAR"

Emekli Türk büyükelçiler olarak Disney Plus'a tepkilerini dile getirmek için bu bildiriyi hazırladıklarını belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Çok sayıda şehit vermiş bir kurumun (Dışişleri Bakanlığı) mensubu olarak, vaktinde bu kurumda çalışmış olan emekli büyükelçiler olarak tepkimizi dile getirmek istedik. Türkiye'yi siz bir yandan ifade özgürlüğü yoktur, basın özgürlüğü yoktur diye eleştireceksiniz, ondan sonra tek gündemli, teröre sahip çıkan bir komitenin almış olduğu kararla ya da baskıyla tarihe mal olmuş bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir dizinin yayımlanmasına izin vermeyeceksiniz. Bu kabul edilebilir bir hareket değil. Onun için buna tepkimizi biz de dile getirmek istedik."

Kılıç, ANCA'nın ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesini amaçlayan sayısız faaliyete de yine benzer mülahazalarla engel olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE'YLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ NORMALLEŞME SÜRECİNE ZARAR"

ANCA'nın yapıcı bir grup olmadığını, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini de baltalamaya çalıştığını dile getiren Kılıç, "(ANCA) Yapıcı bir tutumdan ziyade yanlış yorumlanan bir tarih üzerine görüş oluşturarak, strateji oluşturarak ilişkilere de zarar veriyorlar. Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyorlar. Türkiye'yle Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine zarar vermeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, Disney Plus'un aldığı kararın arkasında diasporanın olduğunu ve Ermenistan yönetiminin bu konuyla bir ilgisi olmadığını dile getirdi.