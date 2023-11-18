Atatürk filmi hasılat rekoruna koşuyor. 10 günde 1 milyon izleyiciye ulaştı

'Atatürk 1881 - 1919'un Türkiye ve Almanya'daki hasılatı ile rekora gidiyor. 1 milyon izleyiciye ulaşan filmde, yetim bir çocukken kahramana dönüşen Atatürk'ün hayat hikâyesini konu ediniyor.

Ufuk Cingöz
Atatürk filmi hasılat rekoruna koşuyor. 10 günde 1 milyon izleyiciye ulaştı

Disney Plus'ta yayınlanmasından vazgeçilmesi sonrasında ‘Atatürk 1881 - 1919’un 132 dakikalık birinci bölümü, sinema salonlarında gösterime girdi.

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Türkiye ve Almanya’daki 10 günlük gişe performansı rekora doğru koşuyor.

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Atatürk’ün 1881 - 1919 yıllarını kapsayan ‘Atatürk 1881 - 1919’, Türkiye’de 3 Kasım, Almanya’da ise 9 Kasım’da gösterime girdi.

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Film, Türkiye’de 269.113 kişi, 32.587.375 TL’lik hasılatla açılırken 10 günde izleyici sayısı; 750.120’ye, hasılatı ise 85.344.453 TL’ye ulaştı.

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‘Atatürk 1881 - 1919’, Almanya’da ise 596.730 dolarla (17.118.698 TL) ile açılış yaptı. Almanya’da filmi bir hafta içinde yaklaşık 60 bin kişi izledi.

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Filmin iki ülkedeki 10 günlük toplam hasılatı; 102.463.151 TL olarak gerçekleşti.

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