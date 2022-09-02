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  • Muharrem İnce: Atatürk gelse seçilemez. Oğuzhan Uğur o cevabı yayınladı

Muharrem İnce: Atatürk gelse seçilemez. Oğuzhan Uğur o cevabı yayınladı

Babala TV YouTube kanalında vatandaşların sorularını yanıtlayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP’den ayrılık sürecine ilişkin "Atatürk gelse CHP’de genel başkan seçilemez" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 11:10
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Atatürk gelse seçilemez Oğuzhan Uğur Muharrem İnce’nin cevabını yayınladı

Muharrem İnce: Atatürk gelse seçilemez. Oğuzhan Uğur o cevabı yayınladı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye bir vatandaşın sorusu geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

İnce’nin o soruya verdiği cevap ise sonunda yayınlandı.

Muharrem İnce, Babala TV YouTube kanalından Oğuzhan Uğur ve vatandaşların sorularını yanıtladı.

Programın tanıtım videosunda yer alan CHP'li bir konuğun sözleri ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Katılımcıların soru cevaplarıyla ilerleyen programda CHP'li olduğunu belirten bir konuk sözleriyle programa damga vurdu.

"Gözlerinizin içine bakarak konuşmak için geldim" diyen kişi ardından şu ifadeleri kullandı:

"Biz Cumhuriyet Halk Partili değiliz Sayın İnce. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisiyiz. Biz sokağa çıktığımız zaman partililer geldi demezler. Parti geldi derler. Ben evimi terk edip de başka yere nasıl giderim ya."

Tanıtımda yer alan bu sözler sosyal medyada Ezel dizisindeki Eyşan parçasıyla montajlanarak servis edildi. Kısa sürede çok sayıda kullanıcının paylaştığı videonun devamında kalan Muharrem İnce’nin yanıtı yayınlandı.

“Şahin, senin kadar ben de duygulanıyorum ama kalamazdım kardeşim! Umarım bir gün anlarsınız…” diye yanıtını paylaşan İnce, “Atatürk gelse CHP'ye Genel Başkan yapamazsınız. Cumhurbaşkanı adayı oldum, Türkiye'yi verdiler. CHP'yi alamadım” ifadelerini kullandı.

 

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Kilicdar ekibini al ve git chp den
2.09.2022 11:44
Su kilicdar ve pkk li ekibi defolsun chp nin icinden kasetle geldi hep akp yi kazandiriyor kilicdar akp yi kazandirip tesekkurunu sunuyor tayyibe yoksa nasil isgal edeceklerdi chp yi  
 
Batandaş
2.09.2022 11:40
Senin gibi seçim günü saklananlar zaten hiçbir yere seçilemez. Korkak adam birde daha konuşuyor musun susta bari bir şey sansınlar.  
 
VD
2.09.2022 11:30
Muharrem İnce! Yapacağın en saygın hareket particiğini kapatıp susman! Bu dönemde bir oy bile heba eden tarih önünde sorumludur!  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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