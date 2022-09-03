“Demirtaş serbest bırakılsın diye bir cümlemi gösterin siyaseti bırakırım” dedi. Muharrem İnce’nin ‘Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın’ dediği ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı, ardından HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu konuk eden YouTube’da yayın yapan Babala TV'nin bu haftaki konuğu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu.

Katılımcıların soru cevaplarıyla ilerleyen programda İnce, Selahattin Demirtaş sorusunu yanıtladı. "Serbest bırakılsın dediğim bir cümlemi getir siyaseti bırakırım" diye kendini savunan İnce'nin ‘Halk Arenası’ programında Demirtaş ile ilgili söyledikleri ortaya çıktı.

İnce daha önce “Selahattin Demirtaş’a gitme’ dediler. Yok, kardeşim dedim, gideceğim. Hatta serbest kalsın, propaganda yapsın." ifadelerini kullanmıştı.

İNCE'YE SELAHATTİN DEMİRTAŞ SORUSU SORULDU

Eline mikrofon alan ve adının ‘İlayda’ olduğunu söyleyen genç bir seyirci, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın dediniz. Seçimlerden sonra da aynı açıklamayı yaptınız. PKK terör örgütü üyesi olan bir insanın serbest bırakılması fikri, Memleket Partisi içerisindeki ‘Memleket’ kelimesine yakışıyor mu? Bu tavrınızın memleketin hayrına olduğunu mu düşünüyorsunuz?” diye sordu.

"SERBEST BIRAKILSIN DEDİĞİM BİR CÜMLEMİ GETİR SİYASETİ BIRAKIRIM"

Muharrem İnce, “Serbest bırakılsın diye bir cümlemi bana getir, burada siyaseti bırakıyorum. Siyaseti bırakıyorum, imzaladım.” dedi.

HALK TV’DEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ancak Muharrem İnce’nin, yıllar önce katıldığı ‘Halk Arenası’ programında Demirtaş ile ilgili söylediği sözler ortaya çıktı.

Halk TV’de yayınlanan programda İnce’nin, “Selahattin Demirtaş’a gitme’ dediler. Yok, kardeşim dedim, gideceğim. Hatta serbest kalsın, propaganda yapsın. Bizim gibi ders yapıyorsa o da yapsın, ne var bunda?” dediği görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları İnce’nin imzaladığı gibi sözünü yerine getirmesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi.