Polisler seçim otobüsünün önünü kesince Muharrem İnce çıldırdı: Vermiyorum sana evrak mevrak

Pek çok parti başkanı gibi seçime kadar olan süreci halkın arasında değerlendirmek isteyen Muharrem İnce bunun için seçim otobüsüyle birlikte il il dolaşarak seçim vaatlerini sıralamaya devam ediyor. İnce son durağı olan Kadıköy'de yine otobüs içinden halka seslenirken yolunu kesen polislerin yaptığı muamele karşısında şaşkına döndü.

İnce'nin seçim otobüsünün önünü kesen polisler evrak isteyince Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin tavrı sert oldu. İnce polislere: “Ben 30 yıldır milletvekiliyim bir seçim arabasının durdurulduğunu ilk defa görüyorum. Vermiyorum sana evrak” sözleriyle tepkisini gösterdi.

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