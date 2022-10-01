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  • Polisler seçim otobüsünün önünü kesince Muharrem İnce çıldırdı: Vermiyorum sana evrak mevrak

Polisler seçim otobüsünün önünü kesince Muharrem İnce çıldırdı: Vermiyorum sana evrak mevrak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kadıköy'de seçim otobüsü içerisinde halka seslenirken polisler tarafından otobüsünün önü kesildi. İnce kendisine yapılan bu işleme sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 18:26
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim otobüsünün önü polisler tarafından kesilince sert tepki gösterdi

Polisler seçim otobüsünün önünü kesince Muharrem İnce çıldırdı: Vermiyorum sana evrak mevrak
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Pek çok parti başkanı gibi seçime kadar olan süreci halkın arasında değerlendirmek isteyen Muharrem İnce bunun için seçim otobüsüyle birlikte il il dolaşarak seçim vaatlerini sıralamaya devam ediyor. İnce son durağı olan Kadıköy'de yine otobüs içinden halka seslenirken yolunu kesen polislerin yaptığı muamele karşısında şaşkına döndü.

İnce'nin seçim otobüsünün önünü kesen polisler evrak isteyince Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin tavrı sert oldu.  İnce polislere: “Ben 30 yıldır milletvekiliyim bir seçim arabasının durdurulduğunu ilk defa görüyorum. Vermiyorum sana evrak” sözleriyle tepkisini gösterdi.

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Korumalar muharremin polisleri 🤣🤣
1.10.2022 18:32
Recebin polisleri  
 
Aydın Muhsin
1.10.2022 18:29
Helal olsun.  
 
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