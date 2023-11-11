Atatürk hasta yatağındayken yaşananlar ortaya çıktı. Kız kardeşi Makbule Hanım’ın hatıralarını Murat Bardakçı açıkladı

Murat Bardakçı, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla kız kardeşi Makbule Hanım'ın daha önce hiç yayımlanmamış hatıralarından bir kesit paylaştı. Söz konusu hatıralarda Makbule Hanım'ın ağabeyi Atatürk ile hasta yatağındayken yaşadıklarını anlattığı kısım ve aralarında geçen diyalog ise dikkat çekti.

Bardakçı, Habertürk’te yayınlanan yazının girişinde şu ifadeleri kullandı:

"Makbule Hanım’ın çeşitli arşivlerde bulunan mektuplarını, ağabeyi Mustafa Kemal ile yazışmalarını, diğer evrakını ve kocası Mustafa Mecdi Bey’in yazdıklarını, Cumhuriyet tarihimiz bakımından son derece önemli olan bu hatıralarının tamamı ile beraber önümüzdeki haftalarda kitap olarak yayınlayacağım. Bugün sadece birkaç sayfasını neşrettiğim hatıraların nerede bulunduğunu bu yüzden yazmıyor ve meraklıların sadece birkaç hafta sabretmelerini rica ediyorum.."

'ATATÜRK'ÜN ETRAFINDAKİLERİ SUÇLARDI'

Bardakçı, "Atatürk'ün kızkardeşi Makbule Hanım'ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!" başlıklı köşe yazısına, Makbule Hanım'ın mektuplarını, "çaresiz bir hastalığın çok sevdiği ağabeyini hayattan alıp götüreceğini farkeden bir kızkardeşin çektiği büyük elem ve dayanılmaz ıztırapla" yazdığını belirterek başladı.

Ardından sözlerine Makbule Hanım'ın İnönü'ye ve Atatürk'ün yakınındakilere karşı tutumunu açıklayarak şöyle devam etti:

"Makbule Hanım ağabeyinin sağlığında olduğu gibi, onun vefatının ardından da İsmet Paşa’ya her şekilde muhaliftir ve daha da tuhafı, Atatürk’ün yakını olan diğer bazı kişileri hatıralarında oldukça sert eleştirmekte, hattâ ağır şekilde suçlamaktadır..."

'NE ZAMAN SU İSTESE YOK'

Birçok çarpıcı anının yer aldığı köşe yazısında, Makbule Hanım'ın ağabeyi Atatürk'le hasta yatağındayken yaşadıklarını anlattığı kesit ise epey dikkat çekiyor.

"(.....) saraya girdikten sonra ağabeyimle başbaşa kalmak ve millî ıztırapları olduğu gibi kendisine anlatmak fırsatı verilmemiştir. Hattâ, Atatürk beni yatakta hasta hâlinde “Otur, sıkılıyorum, konuşacağım” dediği halde biz konuşurken hemen içeriye, (.....) Bey’e haber çekiyordu. “Birçok evraklar getirdim mühürlenecek ve mahrem görüşülecek Atatürk’ü tenha bulmak isterim” diyordu.

...çok defa bu tekliflerle beni Atatürk’le başbaşa kalmaklığımıza mâni oluyorlardı.

Bu böyle iken ölüm hâlinde yatan ağabeyime candan bakanı olsa idi canım yanmazdı. Herhangi zaman ilâç arasa yerinde yoktur, herhangi zaman su istese yerinde yoktur."

'ÜZÜLME KARDEŞİM BANA DA İYİ BAKARLAR'

Ağabeyine iyi bakılmadığını düşünen Makbule Hanım'ın serzenişi, karşılığında gördüğünü yazdığı muamele ve Atatürk'ün cevabı ise ilgi çekiyor.

- “Doktor bey, anneme Atatürk’ten çok güzel bakıldı. Niçin lâkayıt geçiyorsunuz, yazık değil mi Atatürk’e? Bir kenara bir masa koyun, suyunu ilâcını bir kenara toplasın, aradığı zaman hemen versinler, üzmesinler” dedim.

Neşet Ömer (.....) ile birleşmişler, bana tuzaklar hazırlamışlar. Bir de ne bakayım, Atatürk’e beni çekiştirmişler. “Bize hakaret ediyor, size bakamıyormuşuz” demişler. Hemen ağabeyim “Kardeşim üzülmeyin, bana iyi bakıyorlar, üzülmeyin siz dedi”.

Ben de “Ağabeyciğim tahammül edemiyorum, size iyi bakmıyorlar, hakikaten annem daha iyi bakıldı” [dedim]. Ağabeyim beni teselli etmeye çalışıyordu. Bitkin hâli ile: “Üzülme kardeşim, bana da iyi bakarlar, üzülme kardeşim, bana da iyi bakarlar”...