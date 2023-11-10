Atatürk ölmeden bir gün önceki belge ortaya çıktı Hususi Kalem Müdürlüğü damga vurmuş

Başvekalet Hususi Kalem Müdürlüğü damga vurmuş. 1O Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yuman Ulu Önder Mustafa Kemal’in 9 Kasım’daki hastalığına dair belge gün yüzüne çıktı.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
Atatürk ölmeden bir gün önceki belge ortaya çıktı Hususi Kalem Müdürlüğü damga vurmuş

10 Kasım 1938’de saat 9’u 5 geçe Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.

Atatürk'ün vefatını haber vermek için yurdun dört bir yanında sirenler çalındı. Hem Türk hem de dünya ulusu Atatürk için yas tuttu.

Atatürk’ün naaşı 16 Kasım 1938′ de, Türk Bayrağıyla örtülü bir katafalk üzerinde Dolmabahçe Sarayı’nın büyük tören salonuna konuldu ve halkın ziyaretine açıldı. Türk milleti, Atatürk’e karşı son görevini yerine getirmek için saraya koştu.

19 Kasım 1938 Cumartesi günü sabahı, Dolmabahçe Sarayı tören salonunda cenaze namazı kılındı.

VEFATINDAN 1 GÜN ÖNCEKİ BELGE

Atatürk’ün şimdiye kadar yayınlanmamış tedavi ve vefat kayıtları bulunuyor.

9 Kasım’da yani ölümünden 1 gün önce Atatürk’ün vaziyetine dair bir belge ortaya çıktı.

Başvekalet Hususi Kalem Müdürlüğü’nün damga vurduğu da öğrenildi.

Belgede şu yazıyor:

"Dün geceyi koma halinde geçirdiler, vaziyetteki ciddiyet daha artmıştır."

İŞTE O BELGE

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Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım’da vefatının ardından zaferlerle kazanılmış bir Cumhuriyet bıraktı.

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