Atatürk resimli Türk Bayrağı açtılar. Denizin dibinde 10 Kasım anması

Muğla’da dalgıçlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü deniz altında Türk bayrak açarak andı.

KAYNAK: İHA
Atatürk resimli Türk Bayrağı açtılar. Denizin dibinde 10 Kasım anması

10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yuman Ulu Önder Atatürk, Türkiye’nin dört bir yanında anıldı, saygı duruşu yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yılı nedeniyle Fethiye’de bir grup dalgıç, deniz altında Türk bayrağı açtı.

Denizin 10 metre derinliğinde üzerinde Atatürk resmi bulunan Türk bayrağı açan dalgıçlar, 09.05'i gösteren saatin de bulunduğu “1938 Saygıyla Anıyoruz” yazılı bir afiş de açtı.

aw073495-01.jpg

Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş, “Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü deniz altında 85. yıl dönümünde saygı ve minnetle andık. Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlılığımızı sonsuza kadar devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

aw073495-02.jpg

İlgili Haberler
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Muazzam işler başaran Türklerin lideri Atatürk. Dinleyince ağlayarak seyredeceksiniz
Atatürk'e en çok yakışan şarkı. Hiç kimse bu kadar sevilmedi, hiç kimse bu kadar kıskanılmadı
Halkına hiç yalan söylemeyen Atatürk'e, halk böyle saygıya durdu
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Tokat’ta tefecilik operasyonu Yaşam
Tokat’ta tefecilik operasyonu
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Atatürk’ün balmumu heykeli Berlin’de ziyarete açıldı Kültür Sanat
Atatürk’ün balmumu heykeli Berlin’de ziyarete açıldı
Atatürk olmasaydı ne olurdu. Celal Şengör anlattı Gündem
Atatürk olmasaydı ne olurdu. Celal Şengör anlattı
Biden: Ateşkes ihtimali yok Dünya
Biden: Ateşkes ihtimali yok
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşundayken bu durum bir kadının umrunda olmadı Video
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşundayken bu durum bir kadının umrunda olmadı
Bahçelievler’de araç ok gibi bariyerlere saplandı Gündem
Bahçelievler’de araç ok gibi bariyerlere saplandı