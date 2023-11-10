Atatürk resimli Türk Bayrağı açtılar. Denizin dibinde 10 Kasım anması

10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yuman Ulu Önder Atatürk, Türkiye’nin dört bir yanında anıldı, saygı duruşu yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yılı nedeniyle Fethiye’de bir grup dalgıç, deniz altında Türk bayrağı açtı.

Denizin 10 metre derinliğinde üzerinde Atatürk resmi bulunan Türk bayrağı açan dalgıçlar, 09.05'i gösteren saatin de bulunduğu “1938 Saygıyla Anıyoruz” yazılı bir afiş de açtı.

Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş, “Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü deniz altında 85. yıl dönümünde saygı ve minnetle andık. Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlılığımızı sonsuza kadar devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.