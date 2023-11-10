Atatürk'e en çok yakışan şarkı. Hiç kimse bu kadar sevilmedi, hiç kimse bu kadar kıskanılmadı

Bugün 10 Kasım. Atatürk'ü Anma Günü.
Bugünün gelmesiyle birlikte sosyal medyada binlerce 'Atatürk' paylaşımı yapılmaya başlandı.
Bu paylaşımlardan bir tanesi de Atatürk'ün fotoğraflarının ve sınırlı videolarının derlendiği bir video yayınlandı.
Ünlü Rock grubu Duman’ın “Senden Daha Güzel” şarkısının sözleriyle hazırlanan klip “Bir şarkının sözleri bir insana bu kadar mı yakışır” dedirtti.
Duman’ın solisti Kaan Tangöze’nin yazdığı şarkının sözleri şu şekilde…
Kimseyi görmedim ben
Senden daha güzel
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha özel
Kimselere de bakmadım
Aklımdan geçen
Kimseyi tanımadım ben
Senden daha güzel