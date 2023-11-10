Anıtkabir’de yine aynı saygısızlık. Erdoğan alkışlandı ıslıklar çalındı

Anıtkabir’de yine aynı görüntüler ortaya çıktı. Erdoğan geçerken bir grup ıslık çalıp alkış tuttu.

KAYNAK: ANKA
Anıtkabir’de yine aynı saygısızlık. Erdoğan alkışlandı ıslıklar çalındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Anıtkabir’de Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

Erdoğan ve beraberindekiler Anıtkabir’den ayrılırken 29 Ekim’de yaşanan slogan skandalının bir benzeri yaşandı. Bu kez de orada bulunan bir grup Erdoğan geçerken alkış tutup ıslık çaldı.

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Öte yandan Erdoğan başkanlığındaki heyette; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Saat tam 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu, saygı duruşu sırasında Türk bayrağı yarıya indirildi, İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan ve devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi’nden çıkışı sırasında alkışlandı. Vatandaşlar ıslık çaldı, Erdoğan vatandaşları selamladı.

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GEÇEN YILLARDA DA AYNI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan geçen yıllarda da geçtiğimiz Ağustos ayında da benzer görüntüler yaşanmış ve saygısızlığa yorumlanmıştı.

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