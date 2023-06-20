Halil Konakçı’dan skandal açıklama: ‘’Müzik ruhun gıdası değil belasıdır’’

Halil Konakçı’dan kadın seslerine ve müziğe karşı fetva. Müziğin, kadın sesinin, su sesinin ve ezgi seslerinin ruha tesir etmesini gayrimeşru olarak görüp, müziği ruhun belası olarak nitelendirdi.

Halil Konakçı’dan skandal açıklama: ‘’Müzik ruhun gıdası değil belasıdır’’

Skandal açıklamaları, kadın düşmanlığı ve cumhuriyet karşıtlığı ile gündemden bir türlü düşmeyen Halil Konakçı bu defa müziğe ve kadın seslerine kafayı taktı.

Konakçı’nın kadın ve müzik seslerine ilişkin yorumları sosyal medyada oldukça tepki topladı.

Halil Konakçı’nın tepki toplayan sözleri ise şu şekilde: ''Sev kardeşim diye bir şarkı var. Bunlar bildiğiniz Yahudi Marşı. Millet telefonuna zil yapıyor, adam camiide Yahudi Marşı çaldırıyor sana. Telefonlara dikkat edin, hatta böyle şeyleri kullanmayın. Zaten şarkı tehlikeli bir araç. Müzik ruhun gıdası falan değildir. Müzik ruhun belasıdır. Çünkü ruh öyle bir varlıktır ki güzel sese temayülü vardır. İmamı Gazali bahsediyor İhya'da; su sesine, kuş sesine, kadın sesine, ezgi sesine... Dolayısıyla burada dinlediğin o Allah'ın yasak ettiği gayrımeşru sesler de ruha tesir ediyor.’’

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