İlahiyatçı Cemil Kılıç 'Bay Recep'e soralım' notuyla paylaştı.'İkili davranmak İslam inancıyla bağdaşır mı'

İlahiyatçı Cemil Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mitinglerinde Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak yaptığı Alevilik açıklamaları üzerinden dikkat çekici bir yorumda bulundu. Kılıç, Twitter hesabı üzerinden Erdoğan'a önemli sorular yöneltti.

İlahiyatçı Cemil Kılıç 'Bay Recep'e soralım' notuyla paylaştı.'İkili davranmak İslam inancıyla bağdaşır mı'

14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimler öncesinde her iki taraftan da önemli açıklamalar gelmeye devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı 'Alevi' başlıklı videosu halen gündemi belirlemeye devam ediyor.

Kılıçdaroğlu paylaştığı bu video üzerinden birleştirici dil politikasını pekiştirirken bu konu üzerinden siyaset yapmaya çalışan Erdoğan'ı da hedef almıştı.

Erdoğan'ın milyonlarca kişi tarafından izlenen Alevi videosu ardından mitinglerinde yine mezhep üzerinden açıklamalar yapmaya devam etmesi, İlahiyatçı Cemil Kılıç'ın da tepkisini çekti.

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Kılıç, Twitter hesabı üzerinden 'Bay Recep'e soralım' ifadeleriyle başladığı paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli sorular yöneltti. İşte Cemil Kılıç'ın o soruları:

"Bay Recep'e soralım...

"Ben Sünni’yim, bak söylüyorum. Sen de Alevi olduğunu söyle, çekinme!” diyerek Kılıçdaroğlu’na defalarca seslendiniz.

Hatta birkaç kez onun Alevi olduğunu söyleyip meydanlarda halkın yuhalamasına neden oldunuz. Kılıçdaroğlu “Ben Aleviyim, Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslüman’ım,” deyince de bu sefer onu mezhepçilik yapmakla suçladınız.

Böyle ikili davranmak İslam inancıyla bağdaşır mı? Reyhanlı’daki terör saldırısında yaşamını yitiren yurttaşlarımız için “Sünnî” dediniz.

Ama öte taraftan “Bizim Sünnilik diye dinimiz yok. Bizim dinimiz İslam” diyorsunuz. Bir öyle bir böyle davranmak İslam’ı savunduğunu ileri süren birine yakışıyor mu?

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