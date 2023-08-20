İmam Dörtbudak hakkında yeni gelişme. Pedofiliyi savunmuş ve karma eğitimi hedef almıştı

Diyanet İşleri Başkanlığı, pedofiliyi savunan ve karma eğitimi hedef alan imam Mehmet Şükrü Dörtbudak’a kınama ve 500 TL maaştan kesme cezası uyguladı.

İmam Dörtbudak hakkında yeni gelişme. Pedofiliyi savunmuş ve karma eğitimi hedef almıştı

Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak, verdiği bir vaazda kadınları ve çocukları giydikleri kıyafetler üzerinden, “Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun” ifadeleriyle hedef almıştı.

Söz konusu vaazın ardından gözaltına alınan Dörtbudak, Emniyet’teki ifadesinin ardından serbest bırakılmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Dörtbudak başka bir vaazında ise, “Çocuklarımızı okutalım. Tamam okutun. Allah’ın ilk emri oku. Biz sadece oku yönünü alıyoruz. Ama ne şekilde oku. Kadın erkek karışık bir şekilde. Edebinden, hayasından sıyrılacak bir şekilde. Erkek öğretmenlerin kızlara ders vereceği bir ortamda. Kadın öğretmenlerin açık-seçik bir şekilde erkeklere ders vereceği bir ortamda. Bunlar cenabı Allah’ın arzu ettiği bir okuma sistemi değildir” diyerek karma eğitimi de hedef almıştı.

DÖRTBUDAK’A KINAMA VE PARA CEZASI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın pedofiliyi savunan ve karma eğitimi hedef alan Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak hakkında başlattığı soruşturma sonuçlandı.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın haberine göre Diyanet, imam Dörtbudak’a ‘pedofili’ vaazından dolayı kınama cezası ve ‘karma eğitim’ vaazından dolayı ise 500 TL maaştan kesme cezası uyguladı.

“DİYANET’İN İSLAM DÜŞMANLARINA ÇANAK TUTMASI BİZİ KAHREDİYOR”

Dörtbudak sosyal medya hesabından konuya ilişkin, “Bir yıl içerisinde 4 idari soruşturma geçirdim ve iki de ceza aldım. Adli soruşturmalarda ise mahkememiz hâlâ devam etmektedir. Elhamdülillah bizim hiç bir kaygımız yok. Lakin İslami bir kurumun İslam düşmanlarına çanak tutması bizi kahrediyor” paylaşımını yaptı.

“BU CEZALAR ÖDÜL NİTELİĞİNDEDİR”

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden avukat Hediye Gökçe Baykal, Diyanet’in Dörtbudak’a kınama ve para cezası vermesini değerlendirdi.

“Her gün yeni bir gerici açıklama, gerici zihniyeti ödüllendiren yeni bir eylem ile karşı karşıya kalmaktayız. İşin endişe verici yönü bu gerici zihniyetlerin devlet eliyle doğrudan ya da dolaylı yolla destekleniyor oluşu” diyen Baykal, şunları kaydetti:

“Dörtbudak’a verilen kınama cezası ve 500 TL maaştan kesme cezası bir yaptırım değil ödül niteliğindedir. Adeta dostlar alışverişte görsün tavrıyla yapılan soruşturma sonucu Dörtbudak’a verilen gülünç cezaların hiçbir caydırıcılığı yoktur.”

Hediye Gökçe Baykal

“LAİK EĞİTİME SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de karma eğitimi hedef aldığını anımsatan Baykal, “Bakan Tekin’in açıklaması ve bu minvalde açıklama yapan Dörtbudak’a verilen 500 TL gibi komik bir maaş kesme cezası devletin bu konudaki eğilimini ortaya koyuyor. Laik eğitim sisteminin yok edilmeye çalışılmasına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

“EN AĞIR CEZAYI ALMASINI UMUYORUZ”

Av. Hediye Gökçe Baykal, “Her ne kadar idari yönden gerekli ceza verilmese de Dörtbudak hakkında devam eden adli süreçte eylemine uygun en ağır cezayı almasını umuyoruz. Bu gerici zihniyetle mücadele etmek, laik çağdaş eğitim sistemini savunmak çocuklarımızın geleceği için elzemdir” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

İlgili Haberler
Pedofiliyi savunan imam bu kez de karma eğitimi hedef aldı. Skandal sözleri Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı
Öne Çıkanlar
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Hasta yakınları doktoru darbetti Yaşam
Hasta yakınları doktoru darbetti
Diyarbakır'da evdeki tartışmada palayla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Diyarbakır'da evdeki tartışmada palayla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidecek Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidecek
Diyarbakır'da yolcu otobüsü refüje çarptı: 18 yaralı Yaşam
Diyarbakır'da yolcu otobüsü refüje çarptı: 18 yaralı
AKP’li vekil, devlete 238 milyon TL’lik aşı sattı. Tek teklifle ihaleyi aldı Güncel
AKP’li vekil, devlete 238 milyon TL’lik aşı sattı. Tek teklifle ihaleyi aldı
Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem Güncel
Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem