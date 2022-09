Atatürk ve arkadaşları için idam fermanı çıkaran, Kuvay-ı Milliye düşmanı Vahdettin'e sahip çıkan Bahçeli'ye gazeteci Fatih Ergin'den karşı yazı

MHP lideri Bahçeli'nin "Osmanlı imparatorluğunun son padişahı Sultan Vahdettin, hain miydi değil miydi? Revaçtaki münakaşa budur. Sultan Vahdettin’in kusurları olsa da hain değildir" açıklamasına gazeteci Fatih Ergin'den yanıt geldi.

Ergin, Bahçeli'ye verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Vahdettin, bazı kusurları olsa da vatan haini değilmiş!

Bunu söyleyen; cumhuriyetin kuruluş misyonu Türk milliyetçiliğini temsil iddiasındaki MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli...

İhaneti kusur(!) diye yumuşatıyor ve İslamcıların tek adam rejimine uydurmaya çalıştığı, 15 Temmuz'u da milat yaptıkları yeni tarih yazımına katkı yapıyor...

Her siyasi parti kendi yalanını yutarken ölür ama MHP kendini öyle bir aştı ki; artık kendisinin değil başka bir partinin, üstelik milliyetçiliği günah sayan bir geleneğin yalanını yutuyor!

Bunu yaparken de tarih sahnesinde, aslına rücu etmeyen her hareket zıddına dönüşür gerçeğini bizlere izlettiriyor...

Peki nedir Vahdettin'in kusurları?

İşgalleri onaylamak!

Ordunun silahlarını işgalcilere teslim ettirip, Milli Mücadeleyi baltalamak için Kuvay-ı İnzibatiye'yi kurmak.

Halkın dini duygularına oynayıp, Atatürk ve kahraman silah arkadaşları için idam fetvası çıkartmak.

İngiliz Muhipleri Derneği üyesi olmak!

Bu liste daha uzar gider...

İhanet için daha ne yapmalıydı, padişahınız efendiniz, Sultan Vahdettin hazretleri?

Şimdi bir an için Anadolu Hareketi'nin zaferle sonuçlanmadığını düşünün...

Mesela İstiklal Harbi'nin Çanakkale'si olan Sakarya Harbi'nin zaferle sonuçlanmadığını, düşmanın nihahi hedefi olan Ankara'yı zapdettiğini düşünün...

Ne olacaktı?

TBMM dağıtılacak, Atatürk, Fevzi Çakmak, İsmet Paşa, Kazım Karabekir, Fahrettin Altay, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Özalp, Sakallı Nurettin Paşa, Selahaddin Adil Paşa, Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelenin daha nice askeri ve sivil önderi idam edilecekti!

Ne gerekçeyle; padişaha ihanet gerekçesiyle!

Öyle ya; kurtuluş destanını yazanların boynunda zaten padişah Vahdettin'in idam fermanı vardı!

Kurşuna dizilmeleri, dar ağaçlarına çekilmeleri için mahkeme kurmaya bile gerek yoktu...

Ama Bahçeli’ye göre, vatanın kurtuluşu için düvel-i muazzamaya kafa tutanları başarısız olsalar bu sonla karşı karşıya bırakacak olan Vahdettin hain değil!

Winston Churchill, Loyd George, Lord Curzon, Yunan Kralı Venizelos şimdi sağ olsa, Bahçeli’nin bu dediğini görse, şaşkınlıkla kahkahayı basarlardı sanırım...

Çok da garipsemiyorum aslında artık!

Bahçeli’nin sicilinde bebek katili Öcalan'ın mektubunu aklamak da var ne de olsa...

Evet çok da garipsemiyorum; çünkü Vahdettin'in de derdi tahtıydı, Bahçeli’nin derdi de MHP'deki tahtı...

Okan Kilit kardeşimin dediği gibi, cumhuriyeti kuran milliyetçilik, Atatürkçülük'ten uzaklaştırılıp Osmanlıcılığın savunucusu yapıldı!

Oysa Abdülhamit'e ve Vahdettin'e karşı oluşan tavır milliyetçiliğin tavrıydı!

Kurtuluşun kuruluşta olduğuna inanan biri olarak diyeceğim o dur ki;

Uygar ve modern bir fikir olan,

Türk aydınlanmasını, 1908 Devrimi'ni gerçekleştiren,

Çökmüş bir imparatorluğun küllerinden laik, demokratik, sosyal hukuk devletini çıkaran Türk Milliyetçiliğini, süratle MHP'nin soğuk savaş kalıbından kurtarıp özündeki modern kodlara döndürmek ve çağın dinamikleri ile harmanlamak zorundayız!

İslamcıların, Türk Cumhuriyetini dönüştürmesini, ulus devleti başımıza yıkmasını ittifak ortağı ile milliyetçiliği kullanarak meşrulaştırma oyununa DUR demek zorundayız...

Sözü, "Her şeyimizi Atatürk'e borçluyuz" diyen Süleyman Demirel'e bırakalım; "Türkiye Cumhuriyeti düşlerde doğmuştur. Ama asla raslantılar sonucu meydana gelmemiştir."

Heyhat!

Hayattayken yenemedikleri, bugün bile kendilerinin 100 yıl önünde olan Atatürk'ü öldükten sonra yenecekler öyle mi?"