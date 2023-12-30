Arapların ruh ikizi AKP’li Çamlı, Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ sözünü hedef aldı

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Arapların ruh ikizi AKP’li Çamlı, Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ sözünü hedef aldı
Suudi Arabistan’da iptal edilen Süper Kupa Finali ile ilgili yaşananlar hakkında kamuoyunda "Yeliz" takma adıyla bilinen AKP’li eski Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’dan tepki çeken bir yorum geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

“EN SON 15 TEMMUZ İHANETİNDE DUYMUŞTUK”

Kamuoyunda "Yeliz" takma adıyla bilinen AKP’li eski Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından gelişmelere ilişkin tepki çeken bir paylaşım yaptı.

İki takımın maça çıkarken kullanmak istediği pankartta yer alan Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” sözünü 15 Temmuz ile ilişkilendirdi.

Çamlı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"'Yurtta sulh cihanda sulh' lafını en son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk... Yine bir tantanadır gidiyor..."

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