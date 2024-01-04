Atatürk’ü karalamak isteyen din istismarcılarının bir yalanı daha yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Atatürk’ü karalamak isteyen din istismarcılarının bir yalanı daha yakalandı
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'i karalamak isteyen din istismarcılarının bir yalanı daha ortaya çıktı.

Atatürk "camileri yıktırdı" yalanı attılar,
Atatürk’ün emriyle tamir ettirilen onlarca caminin listesi çıktı.
Atatürk Kur’an’ı, dini yasaklattı dediler,
Atatürk’ün Diyanet’i kurduğu gerçeğini görmezden geldiler.
Askerlere dağıtılan din eğitimi kitapları ortaya çıktı,
seslerini çıkaramadılar…
Cumhuriyet’i ve kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü
karalamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.
Atatürk’ün kurduğu fabrikaları,
bir ülkeyi küllerinden nasıl atağa kaldırdığını görmemek için
olmadık yalanlara başvurdular.
O yalanlardan biri de çarşaflı bir kadının fotoğrafı üzerinden ortaya atılan yalan haberdi.
Atatürk düşmanları ve dini bir araç olarak kullanan kişiler tarafından
sosyal medyada ısıtılıp ısıtılıp tekrar paylaşılan o fotoğrafta;
çarşaflı bir kadın perişan halde iken koluna giren bir güvenlik görevlisi var.
İşte o fotoğrafı yıllarca
“Çarşafı yüzünden Hükümet Binasından atıldığı öne sürülen kadın” olarak lanse ettiler.
Hâlbuki gerçeğin her zaman ortaya çıkma alışkanlığı vardır.
Bu fotoğraftaki gerçek ise Atatürk düşmanlarını ve dincileri çok üzecekti.
Neydi o gerçek?
Fotoğraftaki kadın, 1938’de vefat eden,
vatanın kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşını son kez görmek için
kendini paralayan dinine bağlı bir Anadolu kadınıydı, Anaydı
O biliyordu ki bu ülkede rahat nefes alabiliyorsa,
Bu topraklar düşman askeri çizmesi altında ezilmiyorsa bu;
Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği sayesindeydi!..
Şimdiki Atatürk düşmanları ve dincilerin aksine,
o kadın Ata’sına saygıda, minnette bulunan,
vefatının ardından kendisini paralayacak kadar Atatürk’ü seven, sayan bir kadındı.
Elleri, ayakları öpülesi o ana ki mekânı cennet olsun…
En son Suudi Arabistan’da çıkan Atatürk skandalı,
hala düşmanlarının ondan ne kadar çok korktuğunu ve
Türk milletinin Ata’sına hala nasıl bağlı olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Dinciler ve Atatürk, Cumhuriyet düşmanları ne yaparsa yapsın nafile!..
Atatürk Türkiye’nin çimentosudur.
İşte o fotoğraf ve gerçeği:

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