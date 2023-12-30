Yılmaz Özdil İstanbul Belediyesi'nden Atatürk fotoğrafını indiren valinin kim olduğunu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil İstanbul Belediyesi'nden Atatürk fotoğrafını indiren valinin kim olduğunu açıkladı
Yılmaz Özdil, Süper Kupa skandalı tartışmalarında çarpıcı bir detaya dikkat çekti.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Arapların skandal talepleri ülkede infiale yol açtı. Suudi yetkililerin Galatasaray ve Fenerbahçe’nin giyeceği tişörtlere karşı çıkması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü, vatandaşlardan siyasilere kadar herkes sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla kulüplerin maça çıkmamasını istedi.

Uzun süren görüşmelerin sonucunda iki kulüpte ortak karar alarak sahaya çıkmama kararı aldı ve maç iptal edildi.

1640-11.jpg

Türkiye’de büyük bir memnuniyetle karşılanan kararın ardından, Süper Lig kulüpleri de ardı ardına açıklama yayınlayarak maçın kendi şehirlerinde oynanmasını talep etti ve büyük bir birlik beraberlik örneği gösterildi.

Tüm toplumun kenetlendiği skandallar sonrası, siyasilerden de peş peşe tebrik mesajları gelirken, Yılmaz Özdil özellikle bir isme dikkat çekti.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinden zaferle ayrılan Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı kabul edilmemiş, 23 Haziran’da yapılacak ikinci seçime kadar yerine dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya atanmıştı.

Yerlikaya atandıktan sonra ilk işi makam odasında asılı olan Atatürk tablosunu kaldırmak olmuştu.

fh.jpg

Süper Kupa skandalı sonrası, Ali Yerlikaya’da sosyal medya hesabından, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yerlikaya’nın paylaşımından sonra Yılmaz Özdil, Bakanın geçmişte kayyum olarak atandıktan sonra makam odasındaki Atatürk tablosunu indirmesini hatırlattı ve Yerlikaya’yı, "İstanbul Seçimi iptal edildiğinde, Ekrem İmamoğlu'nun yerine atanıp, ilk işi bu (Atatürk) fotoğrafı indirten kimdi?" sözleriyle eleştirdi.

Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri bakanımız, “Atatürk ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir" diye tweet attı, postmodern yalakalar alkışlıyor… İstanbul seçimi iptal edildiğinde, Ekrem İmamoğlu’nun yerine kayyum atanıp, ilk iş bu fotoğrafı indirten kimdi?” ifadelerini kullandı.

df.jpg

gf.jpg

İlgili Haberler
Saray'ın başdanışmanı Arabistan rezaletinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladı. Her şekilde Arapları haklı görüyorlar
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi İstanbul'a döndü ilk açıklamayı yaptı
Fatih Altaylı'dan olay yaratan Süper Kupa açıklaması: Bunu yapın ki bu rezillik tarih boyunca hatırlansın
'Finalin Arabistan’da oynanması kararını alanlardan hesap sorulmalı'. İmamoğlu Beşiktaş’ta toplanan taraftarlara seslendi
Ali Koç'un şaşkına çeviren sözlerine Dursun Özbek ne dedi? Volkan Aliakar ortaya çıkardı
Son Haberler
İktidarın trolü Araplara yalvardı. Mine Kırıkkanat 40 yıl unutulmayacak yalama cevabını verdi Gündem
İktidarın trolü Araplara yalvardı. Mine Kırıkkanat 40 yıl unutulmayacak yalama cevabını verdi
Kirli Sepeti 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kirli Sepeti 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman?
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu'ndan tedavi gören askerlere ziyaret Gündem
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu'ndan tedavi gören askerlere ziyaret
Galatasaray kararını verdi. Fesih görüşmeleri başladı Spor
Galatasaray kararını verdi. Fesih görüşmeleri başladı
Altay Bayındır'ın beklediği gün geldi Spor
Altay Bayındır'ın beklediği gün geldi
Elazığ’daki depremin görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Elazığ’daki depremin görüntüleri ortaya çıktı
2 gündür haber alınamıyordu. Dere yatağına düşen aracında ölü bulundu Gündem
2 gündür haber alınamıyordu. Dere yatağına düşen aracında ölü bulundu