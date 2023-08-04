Atatürk’e layık Belediye Başkanı; Alper Taşdelen

Ankara Çankaya’da 1800'lü yılların son çeyreğinde yaptırılan bağ evi, Ankara Müftüsü Rıfat Efendi'nin gayretleriyle halk arasında toplanan 4 bin 500 lira bağış ile satın alındı ve Mustafa Kemal Atatürk’e hediye edildi

Büyük önder Atatürk, bugün müze olan Köşkte, 1921 ile 1932 yılları arasında 11 yıl yaşadı...

10 Kasım 1953'te Atatürk'ün naaşım Anıtkabir’e nakledildi.

Elbette Türk halkı için çok önemlidir ama Çankayalılar için Atatürk’ün 11 yıl yaşadığı köşkün ve Anıtkabir’in Çankaya’da bulunması ayrı bir gurur kaynağıdır.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Atatürk’ün izinde bir belediye başkanı olarak Çankayalılara 9,5 yıldır başarılı hizmetler veriyor.

Taşdelen, belediye sınırları içindeki park ve alanlara, yaşamları ve başarılarıyla örnek olan insanların isimlerini vererek onları ölümsüzleştirmeye devam ediyor.

Çankaya Belediye Meclisinde son alınan karara göre;

- “Harika Çocuk” lakaplı Türk keman virtüözü, Suna Kan’ın adı Çankaya’da uygun olan bir alana verilecek.

Atatürk’ümüzün şu harika fotoğrafı gözlerimizin önünden hiç kaybolmaz:

Nebile Hanım ile dans eden Atatürk’ümüzü örnek alan Başkan Taşdelen yaz tatilinde çocuklar için Yıldız Çankaya Evi’nde dans kursu açtı.

Çankaya Evleri Yaz Çocuk Kursları, resim, dans, drama, seramik ve yoga branşlarında aile dostu projelerle 7-13 yaş arası çocukların yaz tatillerinde eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor.

Başkan Taşdelen konuşurken yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı ki ancak bir kısmını yazabiliyorum:

"Ebedi istirahatgahı Çankaya’mızda olan Atatürk’ümüze layık hizmetler vermekten çok mutlu oluyoruz.

Çankaya Evleri, spor alanları, kreşler, kültür sanat merkezleri gibi birçok hizmet sunan belediyemiz, hafta içi her akşam 4 bin üniversite öğrencisine ücretsiz akşam yemeği, her öğlen 3 bin ilkokul öğrencisinin sıralarına sıcak yemek götürerek ülkemizdeki ilk örnek belediye olduk.

Eylül 2023-Şubat 2024 döneminde;

-Bademlidere Cumhuriyet Parkı,

-Atatürk Kültür Merkezi,

-Abidin Paşa Köşkü,

-Millî Mücadele Müzesi,

-Güneş Gündüz Bakım Evi,

-Uğur Böceği Gündüz Bakım Evi,

-Dilekler Çankaya Evi,

-Karapınar Çankaya Evi,

-Kırkkonaklar Çankaya Evi,

-Balgat Pazaryeri Yenileme ve Üst Kapama,

-Türkan Saylan Nikâh Salonu ve 8 yeni park daha açacağız.

Tüm bunları borç almadan, kredi kullanmadan öz kaynaklarımızla yapıyoruz."

Atatürk’ümüzün bu ve benzer afişleri Çankaya’nın her köşesinde asılıdır.

Ata’mızın hatıralarını icraatları ile yaşatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i tebrik ediyorum.