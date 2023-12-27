Atatürk'le mi kandıracaksın Büyükekşi. Volkan Aliakar acı gerçeği ortaya çıkardı

2023 yılını bitiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yıl onurunu yaşadığımız özel anların son günleri.

Gönül isterdi ki tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetimizin 100. yılını muhteşem bir organizasyonla taçlandıralım. Ancak fırsat kaçtı.

Türkiye Futbol Federasyonu; garip, anlamsız, gereksiz bir kararla ülkenin en önemli iki takımının karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'a götürdü.

Kimse "Ama büyük para veriyorlar" demesin! Dağıtılacak ödül 108 milyon TL. Şampiyon olacak kulüp 65, finalist de 43 milyon TL alacak. Bu rakamlar; ne kadar borç batağında olsalar da Fenerbahçe ve Galatasaray için çok küçük.

Kaldı ki iki kulüp de en azından kamuoyuna "Biz Suudi Arabistan'a gitmek istemiyoruz" açıklaması yaptılar. Divan kurullarından "Süper Kupa maçı Türkiye'de oynansın" şeklinde tavsiye kararları çıktı.

Taraftarların da aynı görüşte olduğu biletlerin elde kalmasıyla ortada. Son çare fiyatlarda yüzde 50 indirime gitmek zorunda kaldılar.

Mehmet Büyükekşi önderliğindeki Türkiye Futbol Federasyonu tüm çağrılara kulak tıkadı, Suudi Arabistan inadını sürdürdü.

Haykırışın sadece "Suudi Arabistan" ile ilgili olmadığını, "Cumhuriyetin 100. yılından" kaynaklandığını anlayamadılar, ya da anlamak istemediler.

Bu organizasyonun gelecek sezondan itibaren başlatılması kime ne kaybettirirdi ki?

Başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri medyaya "Büyük organizasyon" hazırlığı yapıldığını duyuruyor. Neymiş, "Cumhuriyetin 100. yılı için özel şölen yapılacak. Maç öncesi 100. yıl marşı söylenecek, seremonide Atatürk posteri, Türk Bayrağı yer alacak" mış.

Akılları sıra bizi kaldıracaklar! Niyetiniz eğer gerçekten "Cumhuriyetimizin 100. yılı", "Atatürk", "Türk bayrağı" olsa bu maç Suudi Arabistan'da değil, Türkiye'de oynanırdı. Stadın ismi de "Samsun 19 Mayıs" veya "Atatürk Olimpiyat" olurdu.

Ha bir de kazanan takıma kupanın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından verileceği yazılmış duyuruya.

Galatasaray kazanırsa sorun yok da ya Fenerbahçe kazanırsa?

Kendisini bir sürpriz bekliyor olabilir!