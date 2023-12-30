Çöle satılan Türk derbisini Atatürk kurtardı: Alman medyası yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Çöle satılan Türk derbisini Atatürk kurtardı: Alman medyası yazdı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Riyad'daki Süper Kupa maçına çıkmamasının yankıları dünya basınında manşetlere taşındı.

Alman basının önde gelen kuruluşlarından Bild, haberi "Çöldeki Türkiye derbisinde büyük tartışma" şeklinde verirken çarpıcı tespitlerde bulundu.

İşte Bild'in yorumu:

Şampiyon Galatasaray ile kupayı kazanan Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupa düellosu iptal edildi!

İki üst düzey takım arasındaki maçın aslında dün akşam (18:45) Suudi Arabistan'da (Riyad) oynanması gerekiyordu.

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Dernek oyunu çöle satmıştı. Zaten bu konuda daha önceden de çok eleştiri vardı çünkü bu Türk futbolunun ticarileşmesi adına bir adım daha oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray oynamayacak.

Sebebi ise Suudilerle din ve değerler konusunda yaşanan anlaşmazlık.

LAİKLİK SUUDİLERE GÖRE DEĞİL

Isınmalarda her iki takım da Atatürk forması giymek istedi. Suudiler buna karşı. Atatürk, din ile devlet arasında kesin bir ayrım ilkesine dayanan dinsel-anayasal bir model olan laikliği savunuyor. Bu Suudi Arabistan'a yakışmıyor, hükümet bu niyeti kesinlikle reddetti.

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ATATÜRK VURGUSU

Ekipler ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle bandrol eşliğinde sahneye çıkmak istedi. Suudiler de bu planı reddetti.

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Gazeteci Haluk Yürekli'nin haberine göre Suudi polisi pankartı almak için Fenerbahçe'nin soyunma odasına bile girdi.

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SUUDİLERİN ÇİRKİN DAVRANIŞI

Şimdi oyun iptal edildi. Her iki takım da otellerden ayrılmamıştı. Türk taraftarlar stadyumda İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Suudiler bunu yüksek sesli müzikle örtbas etmeye çalıştı.

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ORTAK AÇIKLAMA

İki kulüp de maçın iptalini onayladı. Ortak açıklamada şöyle denildi: "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yurtdışındaki 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla, kulüplerimizle birlikte Türk futbolunun ve kulüplerimizin marka değerine katkı sağlayacak bir etkinlik düzenledik."

Ve devamı: "29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te [yerel saat] oynanması planlanan 2023 Süper Kupa, bazı organizasyonel sorunlar nedeniyle Genel Kurul'un ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. kulüplerimiz.”

Daha önce başlama vuruşunun saat 21.00'e (Almanya saati) erteleneceği konuşulmuştu.

Türk medyasına göre Fener Başkanı Ali Koç, "Atatürk yoksa Türkiye yoktur" dedi.



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