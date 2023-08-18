Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da

Sokak röportajında bir kişi "Atatürk'ü sevmiyorum, dinsiz" diye bağırınca Artvinli vatandaş "Sen Atatürk'ü ağzına alacak adam mısın? Atatürk olmasaydı anan kim, baban kim bilemeyecektin" diyerek karşılık verdi.

Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da

Editör: Abdullah KELEŞ

Sokakları röportajları halkın nabzını tutmaya devam ederken mikrofonlara da ilginç diyaloglar yansıyor.

Zeyrek adlı Youtube kanalına konuşan iki vatandaş arasında "Atatürk" tartışması yaşandı.

Röportaj sırasında bir şahıs "Atatürk'ü sevmiyorum, dinsiz" diyerek Atatürk'e saldırmaya kalkınca Artvinli olduğunu söyleyen bir vatandaş hemen müdahale etti.

Mikrofona konuşan vatandaş "Sen Atatürk'ü ağzına alacak adam mısın? Atatürk olmasaydı anan kim, baban kim bilemeyecektin." diyerek Atatürk'ü sevmeyen kişiye tepki gösterdi.

Atatürk'ün dinsiz olduğunu söyleyen kişiye yönelik ise "Asıl dinsiz sensin. Yürü git" diye bağırdı.

Karşısındaki kişinin cahilliğine dikkat çekerek "İşte AKP diyor ya 'bizim okumuş insan işimize gelmez bize cahil toplum lazım.' diye, işte ülkede böyleleri olursa hal bu olur. Başka ne diyim daha. Bir daha Diyanet'i bile Atatürk kurmuştur." dedi.

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