Atatürk'ün ders niteliğinde sığınmacı politikası. Yağmacılar, çeteler, tehditler, değiştirilmeye çalışılan demografik yapı akıllara yine onu getirdi

6 Ocak’ta sabaha karşı 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan depremin yaralarını sarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem felaketi 10 ili yıkarken, yaşanan binlerce can kaybı ve soğukla boğuşan bölge halkı bir de yağma skandallarıyla uğraşmak zorunda kalıyor. Yağma çetelerinin yol kestiği, deprem yardımlarını yanlış yönlendirdiği, marketleri yağmaladığı evlere girdiğine ilişkin onlarca video, paylaşım ve iddia gündeme gelmeye devam ediyor.

HATAYSPOR ASBAŞKANI SUNAR: SURİYELİLER TEHDİTLE İNSANLARIN MALZEMELERİNİ ÇALIYOR

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Türk halkı çoğunluğu sığınmacılardan oluşan yağmacı ve çetecilere karşı canını ve malını korumak için çaba harcıyor. Belli bir kesim sığınmacılara karşı canını savunmaya çalışan halkı ‘ırkçı’ ilan etmeye çalışsa da bölgenin gerçekleri kendini gün gibi gösteriyor. Konu kapsamında Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar’ın söyledikleri durumun vehametini gözler önüne serecek nitelikte.

İşte Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar’ın o sözleri:

“Hayırseverlerden inanılmaz yardım geliyor, ama burada bir iç savaş var. Suriyeli vatandaşlar yağmaya başladı. Tehditlerle korkutarak insanların elindeki malzemeleri çalıyorlar. Burada ilginç olaylar oluyor, hiç bunlar yansımıyor. Çok kötü bir durum. Hatay çok sahipsiz durumda.”

ATATÜRK'ÜN DERS NİTELİĞİNDE POLİTİKASI

AKP’nin yıllardan beri süregelen yanlış sığınmacı politikası büyük toplumsal olaylarda ortaya çıkan başta güvelik zafiyeti olmak üzere yaşattığı sıkıntılar Türk halkında daha ilerisi için endişeye sebep oluyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yoğun bir şekilde tartışılan konu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla 1934 tarihinde Resmi Gazete’de yer alan sığınmacı politikasını gündeme getirdi.

Türkiye dünyanın en çok sığınmacı alan ülkesi haline getirilmişken, 1934 tarihli ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzalı Resmi Gazete, nereden nereye geldiğimizi gözler önüne serdi.

8 sayfalık resmi belgede, mülteci politikasıyla ilgili özetle şu bilgiler yer aldı:

Anadili Türkçe olmayanlar müstakil mahalle kuramaz, işçi ve sanatçı kümesi oluşturamaz.

Türk soylu olmayanlar istedikleri yere yerleşemez.

Ecnebilerin bir belediyedeki nüfusu %10'u geçemez.

İşte Resmi Gazete'nin ilgili bölümü: