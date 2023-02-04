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Kaçak sığınmacılara para karşılığı ahır gibi oda kiralıyorlar

Kaçak yollarla ülkemize gelen sığınmacıları, ev sahipleri, ahır gibi odalarda kira karşılığı saklıyorlar. İstanbul'da düzenlenen operasyonla 10 ev sahibine kaçaklara ev kiraladıkları için para cezası verildi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:19
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Kaçakları işte buralarda saklıyorlar

Kaçak sığınmacılara para karşılığı ahır gibi oda kiralıyorlar
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DHA’nın aktardığı bilgiye göre İstanbul’da son 1 ay içerisinde kaçak sığınmacıların yaşadığı 11 farklı eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 94 kaçak sığınmacı yakalanırken, evlerini göçmenlere kiralayan 10 ev sahibine toplam 241 bin 956 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocak ayı boyunca kaçak sığınmacıların kaldıkları tespit edilen Esenyurt ve Sultangazi ilçelerinde 11 ayrı eve operasyon düzenledi. Operasyonda normalden daha fazla insanı barındırmak amacıyla koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu evlerde 94 kaçak sığınmacı yakalandı. Sığınmacılar geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken evlerini kiraya veren 10 ev sahibi ise gözaltına alındı. Ev sahipleri işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 kişiye her bir göçmen için 2 bin 574 liradan toplam 241 bin 956 lira para cezası yazıldı.

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