6’lı masa resmen vadetti: Konut karşılığı vatandaşlığa son vereceğiz

Altılı masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin detaylarını paylaştı. Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde 9 ana, 73 alt başlıktan oluşan 2 bin 500'e yakın maddede eylemler ve vaatler sıralandı. Metnin 244 sayfadan oluşuyor.

İktidar değişikliğinde ekonomiden istihdama, eğitimden yolsuzluğa kadar birçok alanda yaşanacak değişiklikleri sıralayan Millet İttifakı, “Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları”nı açıkladı. Suriyeliler başta olmak üzere farklı milletlerden göçmenlerin ülkelerine gönderilmesini savunan muhalefet liderleri, bir kez daha ''Geçici Koruma Altındaki Suriyelileri geri göndereceğiz'' vurgusunda bulundu.

“KONUT KARŞILIĞI VATANDAŞLIĞA SON VERECEĞİZ”

6’lı masanın ortak metninde göç politikaları konusundaki maddelerde bir ayrıntı dikkat çekti. Maddeler arasında konut karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulamalarına son verileceği duyuruldu.

Ortak metinde göç politikaları konusundaki maddeler şöyle sıralandı:

“Göç İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere sığınmacılarla ilgili kurumları yeniden yapılandıracak, yönetim ve personel altyapılarını güçlendireceğiz.

Düzensiz göçün kaynağı olan ülkelerle Geri Kabul Anlaşmaları yapacağız.

Türkiye’ye bir “tampon ülke” muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz.

Sınırlarımızı elektro optik kuleler, aydınlatma sistemleri, gece görüşlü kameralar, insansız hava araçları, entegre güvenlik sistemleri ve gerekli hallerde duvarlarla tahkim edecek, kaçak geçişlere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

Geri gönderme merkezlerinin sayılarını ve kapasitelerini artıracağız.

Gayrimenkul, devlet borçlanma senedi, yatırım fonu satın alınması ya da döviz cinsi mevduat ya da bireysel emeklilik hesabı açılması karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son vereceğiz.

Sığınmacıların mahalle, ilçe ve il bazında kontrolsüz yoğunlaşmalara erişmesine veya gettolaşmaya izin vermeyeceğiz.

Geçici Koruma Altındaki Suriyeli’lerin güvenli ve iç hukukumuz ile uluslararası hukuka uygun biçimde mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız.”