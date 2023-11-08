Atatürk'ün kurduğu Meclis'te Atatürk tişörtü sakıncalı görüldü. Atatürk tişörtlü vatandaşın mont giyince girmesine izin verildi

Neşe Dilekçi -Yeniçağ- Özel Haber
Bugün İYİ Parti’nin grup toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Yusuf Lengeranlı isimli bir vatandaş konuk oldu.
8 Kasım Azerbaycan bayrak günü nedeniyle, hem de Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100 yılı münasebetiyle Meclis’e Atatürk tişörtü giyerek geldi.
Ancak Yusuf Lengeranlı Atatürk tişörtünün sakıncalı olduğu belirtilerek içeri alınmadı.
4 ayrı yerde müsaade edilmediğini açıkladı.
Milliyetin meclisinde bu tişörtle giremezsin demişler. Montunu çıkarmazsan içeri alırız demişler.
Lengeranlı da mont giyerek içeri girdi. Video ile olayı anlatan Lengeranlı üzüldüğünü ve kırıldığını da belirtti.