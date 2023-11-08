Atatürk'ün kurduğu Meclis'te Atatürk tişörtü sakıncalı görüldü. Atatürk tişörtlü vatandaşın mont giyince girmesine izin verildi

Kim bu görevliler?...İYİ Parti Grup toplantısına Atatürk tişörtüyle misafir gelen bir vatandaş Meclis’e alınmadı. Vatandaş o anları video ile anlattı.