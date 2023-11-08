Atatürk'ün kurduğu Meclis'te Atatürk tişörtü sakıncalı görüldü. Atatürk tişörtlü vatandaşın mont giyince girmesine izin verildi

Kim bu görevliler?...İYİ Parti Grup toplantısına Atatürk tişörtüyle misafir gelen bir vatandaş Meclis’e alınmadı. Vatandaş o anları video ile anlattı.

Atatürk'ün kurduğu Meclis'te Atatürk tişörtü sakıncalı görüldü. Atatürk tişörtlü vatandaşın mont giyince girmesine izin verildi

Neşe Dilekçi -Yeniçağ- Özel Haber

Bugün İYİ Parti’nin grup toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Yusuf Lengeranlı isimli bir vatandaş konuk oldu.

8 Kasım Azerbaycan bayrak günü nedeniyle, hem de Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100 yılı münasebetiyle Meclis’e Atatürk tişörtü giyerek geldi.

Ancak Yusuf Lengeranlı Atatürk tişörtünün sakıncalı olduğu belirtilerek içeri alınmadı.

4 ayrı yerde müsaade edilmediğini açıkladı.

Milliyetin meclisinde bu tişörtle giremezsin demişler. Montunu çıkarmazsan içeri alırız demişler.

Lengeranlı da mont giyerek içeri girdi. Video ile olayı anlatan Lengeranlı üzüldüğünü ve kırıldığını da belirtti.

12.jpeg

13.jpeg

İlgili Haberler
Dev borçlanmaya dev faiz. Yarısı Araplara gitti
Öne Çıkanlar
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Koç Holding'e şok. Kötü haber geldi Ekonomi
Koç Holding'e şok. Kötü haber geldi
Karısını tüfekle öldürdü Gündem
Karısını tüfekle öldürdü
ABD Başkan Yardımcısı Harris Herzog ile telefonda görüştü Dünya
ABD Başkan Yardımcısı Harris Herzog ile telefonda görüştü
Dev borçlanmaya dev faiz. Yarısı Araplara gitti Ekonomi
Dev borçlanmaya dev faiz. Yarısı Araplara gitti
Sivas’ta görüntülendi. Zehirli dev yılan hayrete düşürdü Gündem
Sivas’ta görüntülendi. Zehirli dev yılan hayrete düşürdü
'Enerci' şarkısı tüm platformlardan kaldırıldı Gündem
'Enerci' şarkısı tüm platformlardan kaldırıldı
Trabzonspor Fenerbahçe'ye bunu hep yapıyor. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Trabzonspor Fenerbahçe'ye bunu hep yapıyor. Turgay Beşyıldız yazdı