Athena Gökhan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunu açıkladı! Lenfoma tedavisi görüyordu

Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz’un bir süredir lenfomaya ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Tedavi gören başarılı müzisyen, 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla bir süre sahne alamayacağını duyurmuştu.

Hakan Özoğuz'un son sağlık durumu merak ediliyordu.

"10 YILDIR OLAN BİR ŞEYDİ"

Gökhan Özoğuz, dün akşam Nejat işler, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Ali Seçkiner Alıcı, Gökhan Kıraç, Engin Hepileri, Yaren Alaca, Erkan Kolçak Köstendil ve Erkan Can’ın rol aldığı 'Tamirhane' filminin galasına katıldı. Ünlü şarkıcı, ikizi Hakan Özoğuz'un son durumu hakkında bilgi verdi.

Athena Gökhan, "Kardeşimin durumu gayet iyi. Zaten 10 yıldır olan bir şeydi ama son zamanlarda biraz hareketlendi hastalığı. Tedavi oldu bitti. Şu an gayet iyi ve her şey yolunda" dedi.



"İYİ Kİ VARSINIZ DOSTLAR"

Hakan Özoğuz geçtiğimiz aylarda şu açıklamayı yapmıştı:

"Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılıyor..."