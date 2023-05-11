Atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra Sağlık Bakanı Kızılay Başkanı Kınık’a istifa çağrısı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a istifa çağrısı yaptı. Vatandaşların son dönemde Kızılay’a kan bağışı yapmamasına dikkat çeken Koca, "Bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız” dedi.

Atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra Sağlık Bakanı Kızılay Başkanı Kınık’a istifa çağrısı yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde, Kızılay'ın deposundaki çadırları ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı. Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise birçok bakan, siyasetçi ve vatandaş tarafından istifaya çağrılmıştı. Dün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Belediyesinin düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi. Koca'ya Kızılay sorusu da yöneltildi. Kızılay'ın güzide bir kurum olduğunu belirten Bakan, "Kızılay hizmet ediyor. Eyvallah. Bunda hiç şüphe yok. Gerçekten çok çalışan fedakar, cefakar kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Ve memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmiş olması bile çok önemli bir ihtiyaç. Ama bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız." dedi.

Koca, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini, kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız. Kanaatim bu."

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