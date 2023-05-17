Bu sefer atı alan Üsküdar'ı geçemedi. Vatandaş seçimin ikinci tura kalmasını yorumladı

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, seçimin ikinci tura kalmasıyla ilgili "Bu sefer atı alan Üsküdar'ı geçemedi" dedi.

Bu sefer atı alan Üsküdar'ı geçemedi. Vatandaş seçimin ikinci tura kalmasını yorumladı

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandığa oy kullanmaya gitti. Ancak seçim sonuçlarına göre, yeni cumhurbaşkanı ikinci turda belli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki seçimde yarışacak.

Edirne Televizyonu isimli Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında konuşan bir vatandaş, ikinci turla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

İkinci turla ilgili konuşan vatandaş şöyle dedi:

Bu sefer atı alan Üsküdar'ı geçemedi, boğazda boğuldu gibime geliyor. İkinci turda vatandaş akıllı davranırsa bunların sonu gelecek. Başka türlü işimiz çok kötüye gidiyor.

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ERDOĞAN: ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇTİ

16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumunda mühürsüz oylar geçerli sayılmış, muhalefetin itirazlarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan “Atı alan Üsküdar’ı geçti” demişti. Erdoğan’ın bu sözü siyasetin merkezine oturdu.

14 Mayıs seçimlerinde de benzer bir tablo ile karşı karşıya kalındı.

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