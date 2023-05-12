Kerem Kınık skandallarına dini alet etti. Kur'an'dan ayet paylaştı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, bugün olağanüstü toplanarak oy birliği ile genel kurula gitme kararı aldı.

Kınık, Twitter hesabındaki Kızılay Genel Başkanı ibaresini ise Kızılay gönüllüsü olarak değiştirdi.



İSTİFA SONRASI İLK PAYLAŞIM

İstifa sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kınık, "Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver! İsra 80" ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarını yoruma kapalı tutan Kınık, bu tavrını değiştirmediği görüldü.







ANTALYA TATİL POZU VERSEYDİN

Kınık, deprem bölgesinde Kızılay'ın sebep olduğu skandalların ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eleştirilere kendi fotoğrafı ve "aforizma" niteliğindeki sözüyle yanıt vermeye çalışmıştı:

”Yarışmayan bir insanı yenemezsin.” notuyla fotoğtafını paylaşan Kınık, bu paylaşımla büyük tepki toplamıştı.