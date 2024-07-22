Atık lastiklerden tavuklarına yer yaptı

Bir çiftçi, kullanılmış lastiklerin yaratıcı bir şekilde yeniden kullanılmasıyla ilgili ilginç bir çözüm buldu. Lastikleri, tavuk kümeslerinde her tavuk için ayrı bir yumurtlama alanı olarak kullanma fikrini gerçekleştirdi. Çiftçi, lastikleri ikiye bölerek duvara monte etti ve tavuklara özel yumurtlama alanları oluşturdu.

Bu yaratıcı uygulama, hem ekonomik hem de çevre dostu bir çözüm sunuyor. Kullanılmış lastiklerin atık olarak değerlendirilmek yerine, tarımsal alanda işlevsel bir şekilde kullanılabiliyor olması, çiftçinin çevre bilincini ve pratik düşünme yeteneğini gözler önüne serdi.