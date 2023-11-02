Atilla Taş’tan gözaltında cildi için vitamin isteyen Dilan Polat’a: Cezaevi kantininde krem var ama sadece Arko

Kara para aklama iddialarıyla gündeme geldikten sonra gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın polislerden istekleri şaşkınlık yarattı.

Dün Engin Polat'ın polislerden "beni kelepçelemeyin" talebinde bulunduğu iddia edilmişti. Bugün ise Dilan Polat'ın polislerden isteği ortaya çıktı.

CİLT VİTAMİNİ İSTEDİ

Dilan Polat'ın polislerden cildi için 'cilt vitamini' istediği öğrenildi.

Polise, ‘Kullanmam gereken ilaçlar var’ diyen Dilan Polat’a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat’ın, “Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım” dediği öğrenildi.

Polat’ın bu hareketi sosyal medyada espri konusu oldu. Konuya ilişkin haberi alıntılayan şarkıcı Atilla Taş, “Cezaevi kantininde krem var. Ama sadece Arko.” yazdı.