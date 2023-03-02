Atina’da tren kazası protestosu

(İHA) -Başkent Atina’da çok sayıda kişi bugün de sokağa inerek, tren kazasını protesto etti.

Öğrenci ve işçi sendikaları tarafından düzenlenen protestoda, göstericiler Yunan demiryolu şirketi Hellenic Train'in merkezinin önünde toplandı. Göstericiler ellerinde, "Hayatımız önemlidir" yazan pankart taşıdı.

Dün düzenlenen gösterinin ardından teyakkuza geçen polis, Hellenic Train'in merkezi önünde sıkı güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat süren protestonun ardından göstericiler barışçıl şekilde dağıldı.

Can kaybı 57’ye yükseldi

Atina'dan Selanik'e giden yolcu treninin Tempi bölgesinde dün yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. Kazada, 57 kişi hayatını kaybederken, 56 yolcudan ise hala haber alınamadığı açıklanmıştı.

Demiryolu şirketi Hellenic Train verilerine göre, kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu. Yolcu trenindekilerin çoğunun öğrencilerden oluştuğu belirtilirken, iki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti. İnsan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkan kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.