Yunanistan Ulaştırma Bakanı istifa etti. Şahan Gökbakar'dan 'helallik' sorusu geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesine yardım götürmesi gereken kurumların ağır kaldığı yönündeki eleştiriler devam ederken ve pek çok kişi yetkililerden geç müdahale nedeniyle istifa etmelerini beklerken, istifa haberi Yunanistan'dan geldi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

Yunanistan'da onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.

AP'nin aktardığına göre Karamanlis, haksız yere ölen insanların anısına istifasının bir "görev" olduğunu söyledi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Yaşanan istifa sonrasında Türkiye üzerinden bir göndermede bulunan Şahan Gökbakar ülkemizde de sorumlu kişilerin bu şekilde istifa etmeleri gerektiğine gönderme yaparak şu paylaşımda bulundu:

"40 kişinin öldüğü tren kazasından sonra, ölenlere saygıdan Yunan Ulaştırma Bakanı istifa etmiş. Yunanistan'da nasıl bir yönetim şekli var aklım almıyor?

İstifa etmek ne ya? Avrupalı helallik şekli mi bu yani? Ya Kostas aramızda bir deniz var, biraz bakın karşı kıyıyı da feyz alın."