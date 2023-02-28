﻿Atkuyruğu bitkisi karaciğer hastalıklarına iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Atkuyruğu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Atkuyruğu bitkisi diğer ismiyle zemberek otunun karaciğer hastalıklarına kadar birçok hastalığa iyi geldiğinin altı çizildi.

KARACİĞER HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ

Hastalığın türüne ve şiddetine göre vücutta görülen belirtiler değişse de sıkça görülen belirtiler şu şekildedir:

Sarılık

Karın ağrısı ve şişliği

Ayak bilekleri ve bacaklarda ödem

Kaşıntı

Koyu renkte idrar

Soluk renkte dışkı

İshal ve hazımsızlık

Dışkıda kan

Kronik yorgunluk

Mide bulantısı

Kusma

Ateş

İştah kaybı ve hızlı kilo kaybı

Çürük ve morarma

Uyku bozuklukları

ATKUYRUĞU OTU NASIL KULLANILIR?

At Kuyruğu Bitkisinin toprak üstünde kalan kısımları kurutulup kaynatılmak suretiyle çay ve gargara olarak ya da haricen kullanılır.

ATKUYRUĞU OTUNUN ZARARLARI VAR MI?

Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Ağır kalp veya böbrek hastalıklarından kaynaklanan ödemlere karşı kullanılmadan önce doktor onayı alınmalıdır.