﻿Atkuyruğu bitkisi karaciğer hastalıklarına iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Atkuyruğu bitkisinin faydaları dikkat çekti.
Atkuyruğu bitkisi diğer ismiyle zemberek otunun karaciğer hastalıklarına kadar birçok hastalığa iyi geldiğinin altı çizildi.
KARACİĞER HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ
Hastalığın türüne ve şiddetine göre vücutta görülen belirtiler değişse de sıkça görülen belirtiler şu şekildedir:
Sarılık
Karın ağrısı ve şişliği
Ayak bilekleri ve bacaklarda ödem
Kaşıntı
Koyu renkte idrar
Soluk renkte dışkı
İshal ve hazımsızlık
Dışkıda kan
Kronik yorgunluk
Mide bulantısı
Kusma
Ateş
İştah kaybı ve hızlı kilo kaybı
Çürük ve morarma
Uyku bozuklukları
ATKUYRUĞU OTU NASIL KULLANILIR?
At Kuyruğu Bitkisinin toprak üstünde kalan kısımları kurutulup kaynatılmak suretiyle çay ve gargara olarak ya da haricen kullanılır.
ATKUYRUĞU OTUNUN ZARARLARI VAR MI?
Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Ağır kalp veya böbrek hastalıklarından kaynaklanan ödemlere karşı kullanılmadan önce doktor onayı alınmalıdır.